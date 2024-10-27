NBA'de LeBron James'in Triple-Double Performansı ile Lakers Galip Geldi

LeBron James'in Etkileyici Performansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" ile etkilediği maçta Sacramento Kings'i 131-127 yenerek 3te 3 yapmayı başardı.

Lakers'ın Başarıları

Bu dikkat çekici oyunda LeBron James, 32 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistlik katkısıyla galibiyeti getirdi. Lakers'ın diğer öne çıkan isimleri arasında 31 sayı, 9 ribaunt ile Anthony Davis ve 18 sayı, 9 ribaunt ile Rui Hachimura yer aldı.

Kings’in Çabaları Yetersiz Kaldı

Sacramento Kings'te, Domantas Sabonis 29 sayı, 12 ribaunt, 10 asist ile bir "triple-double" yakalarken, De'Aaron Fox 28 sayı, 10 asistle takımına katkı sağladı. Ancak bu performanslar mağlubiyeti engelleyemedi.

San Antonio Spurs'den İlk Galibiyet

San Antonio Spurs, Houston Rockets'ı 109-106 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Spurs'te Victor Wembanyama'nın 29 sayı, 7 ribaunt ve Jeremy Sochan'ın 17 sayı, 12 ribaunt ile katkısı gözden kaçmadı.

Rockets Performansı

Rockets tarafında Jalen Green 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Fred VanVleet ise 18 sayı, 7 asistle mücadele etti. Alperen Şengün de 22 dakika süre aldığı maçta 6 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistle takımına destek sağladı.

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