NBA'de Türk Basketbolcuların Performansı

Alperen Şengün'ün İyi Başlangıcı

Amerikan Basketbol Ligi'nde, Houston Rockets'ın milli oyuncusu Alperen Şengün, sezonun ilk maçında Charlotte Hornets'a karşı "double-double" yaparak dikkat çekti. Rockets, bu mücadelede Hornets'a 110-105 mağlup oldu.

Alperen, maçta 25 sayı, 18 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 1 blokluk bir performans sergiledi. Ekibin diğer oyuncularından Jalen Green 28 sayı ve Fred VanVleet ise 14 sayı ile katkı sağladı.

Hornets takımında LaMelo Ball 34 sayı, 8 ribaunt ve 11 asistle öne çıkarken, Tre Mann da 24 sayı ve 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Adem Bona'nın İlk Maçı

Diğer bir milli basketbolcu Adem Bona, Philadelphia 76ers formasıyla Milwaukee Bucks'a karşı yaptığı maçta NBA kariyerine ilk adımını attı. 76ers, bu maçta Bucks'a 124-109 yenildi.

Adem, mücadelede 2 dakika 39 saniye süre alarak 2 sayı ve 1 ribauntla katkı sağladı. 76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, 6 ribaunt ve Kelly Oubre Jr. ise 21 sayı ile oynadı.

Bucks cephesinde Damian Lillard 30 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Giannis Antetokounmpo ise 25 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle dikkat çekti.

Warriors'tan Rahat Galibiyet

Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 35 sayı farkla 139-104 yendi. Warriors'ın yıldızları arasında Buddy Hield 22 sayı ve 5 ribaunt, Andrew Wiggins 20 sayı ve 4 ribaunt, Stephen Curry ise 17 sayı, 9 ribaunt ve 10 asistle bulundu.

Trail Blazers'ta skor katkısı için Scoot Henderson 22, Jerami Grant 16, Deni Avdija ve Anfernee Simons ise 15'er sayı attı.

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