DOLAR
34,24 0,07%
EURO
37,07 -0,16%
ALTIN
3.014,2 -0,76%
BITCOIN
2.296.019,71 -0,57%

NBA'de Türk Basketbolcuların Performansı

Alperen Şengün ve Adem Bona, NBA sezonunda önemli maçlarda sahada gözüktü, dikkat çeken performanslar sergiledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:43
NBA'de Türk Basketbolcuların Performansı

Alperen Şengün'ün İyi Başlangıcı

Amerikan Basketbol Ligi'nde, Houston Rockets'ın milli oyuncusu Alperen Şengün, sezonun ilk maçında Charlotte Hornets'a karşı "double-double" yaparak dikkat çekti. Rockets, bu mücadelede Hornets'a 110-105 mağlup oldu.

Alperen, maçta 25 sayı, 18 ribaunt, 5 asist, 4 top çalma ve 1 blokluk bir performans sergiledi. Ekibin diğer oyuncularından Jalen Green 28 sayı ve Fred VanVleet ise 14 sayı ile katkı sağladı.

Hornets takımında LaMelo Ball 34 sayı, 8 ribaunt ve 11 asistle öne çıkarken, Tre Mann da 24 sayı ve 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Adem Bona'nın İlk Maçı

Diğer bir milli basketbolcu Adem Bona, Philadelphia 76ers formasıyla Milwaukee Bucks'a karşı yaptığı maçta NBA kariyerine ilk adımını attı. 76ers, bu maçta Bucks'a 124-109 yenildi.

Adem, mücadelede 2 dakika 39 saniye süre alarak 2 sayı ve 1 ribauntla katkı sağladı. 76ers'ta Tyrese Maxey 25 sayı, 6 ribaunt ve Kelly Oubre Jr. ise 21 sayı ile oynadı.

Bucks cephesinde Damian Lillard 30 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Giannis Antetokounmpo ise 25 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle dikkat çekti.

Warriors'tan Rahat Galibiyet

Golden State Warriors, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 35 sayı farkla 139-104 yendi. Warriors'ın yıldızları arasında Buddy Hield 22 sayı ve 5 ribaunt, Andrew Wiggins 20 sayı ve 4 ribaunt, Stephen Curry ise 17 sayı, 9 ribaunt ve 10 asistle bulundu.

Trail Blazers'ta skor katkısı için Scoot Henderson 22, Jerami Grant 16, Deni Avdija ve Anfernee Simons ise 15'er sayı attı.

NBA Gününün Sonuçları

  • Detroit Pistons-Indiana Pacers: 109-115
  • Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 120-116
  • Miami Heat-Orlando Magic: 97-116
  • Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 109-124
  • Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 106-136
  • Houston Rockets-Charlotte Hornets: 105-110
  • New Orleans Pelicans-Chicago Bulls: 123-111
  • Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 124-126
  • Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 113-116 (Uzatmada)
  • Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 104-139

İLGİLİ HABERLER

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Celje Teknik Direktörü Albert Riera: "Yarın Kazanacağız"
2
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı FIBA Kupası'nda Farklı Galibiyet Aldı
3
Samsunspor'un Soner Aydoğdu'dan Transfer Yasağı Açıklamaları
4
NBA'de Türk Basketbolcuların Performansı
5
Sivasspor, Adana Demirspor Maçına Hazır
6
A Milli Takım FIFA Dünya Sıralamasında 26. Sırada Kaldı
7
Didem Karagenç'ten Avrupa Şampiyonası Yolunda İddialı Açıklamalar

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek