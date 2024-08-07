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Necati Er, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Finale Varamadı

Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli atlet Necati Er, üç adım atlama elemelerinde finale yükselemeyi başaramadı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:33
Necati Er, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Finale Varamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Önemli Mücadele

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Necati Er, erkekler üç adım atlama elemelerine katıldı.

Elemelerdeki Performansı

Stade de France'ta gerçekleştirilen elemelerde, Necati Er, 13.65 metrelik derecesiyle finale yükselmeyi başaramadı. Bu sonuçla birlikte, olimpiyat hayalleri sona ermiş oldu.

Gelecek Hedefler

Necati'nin bu zorlu mücadelede gösterdiği çaba takdir toplarken, gelecekteki hedefleri için çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Atletimizin önümüzdeki turnuvalarda daha büyük başarılar elde etmesi ümit ediliyor.

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