Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı canlı izle! S Sport Plus, Haber Global Bjk Bakü maçı şifresiz canlı yayın

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin heyecanı, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü ile yapacağı karşılaşma ile devam ediyor. İlk maçın öncesinde Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk olacak. Vincent Aboubakar liderliğinde sahaya çıkacak olan Beşiktaş, tur kapısını aralamak için mücadele edecek. Detaylar ve beklentiler, bu kritik karşılaşma öncesi merak konusu.



HABER GLOBAL KANALINDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK





Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bugün Neftçi Bakü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, bu akşamki galibiyetle rövanş maçına avantajlı çıkmayı hedefliyor. Özellikle Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın performansı, Beşiktaş'ın tur yolunda kritik bir rol oynayacak.

Neftçi Bakü-Beşiktaş karşılaşması saat 20.00'de Neftçi Arena'da başlayacak ve Haber Global kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler ise şu şekilde:

Neftçi Bakü: Brkic, Qarayev, Tamas, Salahli, Buludov, Matias, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Hacıyev, Jaber

Beşiktaş: Mert, Rosier, Onana, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 233. maçına çıkarken, daha önceki maçlarda 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Kartal, bu akşamki maçta tur için güçlü bir performans sergilemeye çalışacak.

Şenol Güneş, maç öncesinde yaptığı açıklamada, rakipleri Neftçi Bakü'nün güçlü bir takım olduğunu ve zorlu bir mücadele beklediğini belirtti. Beşiktaş Teknik Direktörü, oyuncularının kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurguladı.

Seyircisiz bir atmosferde geçecek olan maç öncesinde Beşiktaş kafilesi Bakü'ye özel bir uçakla hareket etti. Bu önemli mücadelede Beşiktaş'ı yeni transfer Ante Rebic de temsil edecek.

Beşiktaş'ın Neftçi Bakü ile karşılaşacağı bu kritik mücadele, futbolseverleri büyüleyen UEFA Avrupa Konferans Ligi macerasının bir parçası olacak.