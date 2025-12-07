Nelson Semedo'da sağ arka adale kısmi yırtığı: Fenerbahçe açıkladı

Fenerbahçe, Nelson Semedo’nun MR’ında sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini ve tedaviye başlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:34
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Nelson Semedo’nun hastanede yapılan MR görüntülemesi sonucunda sakatlığıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Kulüp açıklaması ve yapılan tetkik

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncunun sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapıldığı ve yapılan değerlendirme sonucunda sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edilerek oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

