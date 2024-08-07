Nemrut Dağı'nda Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Coşkusu

Nemrut Dağı'nda Unutulmaz Anlar

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 18. Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, bu yıl Türkiye güzergahının beşinci durağı olarak Nemrut Dağı'nı seçti.

Ralli Katılımcıları Nemrut Dağı'nda Tırmandı

Gece geç saatlerde kente ulaşan ralliciler, hemen Nemrut Dağı'na tırmanmaya başladı. Tırmanış sonrası sporcular, dağın zirvesinde eşsiz bir manzaraya tanıklık ederek güneşin doğuşunu izledi ve dev heykeller ile fotoğraflar çektirdi. Nadir Serin'den Açıklama

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği'nin Başkanı Nadir Serin, yaptığı açıklamada bu yılki organizasyonun Adıyaman'da beşinci durak olarak Nemrut Dağı'nı seçtiğini belirtti. İlk kez bu ihtişamlı dağa çıktıklarını ve tırmanışın düşünüldüğünden daha zor geçtiğini ifade etti. Serin, "Bu etaptan sonra Ağrı Doğubayazıt'a geçip oradan İran'a ilerleyeceğiz. Şu anda 5 ülkeden toplamda 28 yarışmacı ile burada bulunmaktayız. Amacımız Türkiye'nin doğal güzelliklerini tanıtmak," dedi.

Katılımcıların Deneyimleri

Sporculardan Semihe Serin, Almanya'dan katıldığını, Nemrut Dağı'ndaki gün doğumunu izleme fırsatı bulmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti. Ayrıca, öğrenci Emanuel Nervo ise etkinliğe ilk kez katıldığını ve Türkiye'nin doğal güzelliklerinden etkilendiğini ifade etti. Gelecek Hedefleri

Sporcu grubu, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Çin üzerinden geçerek 28 Ağustos'ta rallinin sonunda Moğolistan'a ulaşmayı planlıyor. Rallide toplamda 12 araç ve 28 sporcu yer alıyor ve bunların yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan pilotlar da katılıyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar. Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar. Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar. Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar. Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar. Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar. Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar. Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar. Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar. Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar. Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, Türkiye güzergahının beşinci durağı Nemrut Dağı'na ulaştılar. Kente gece geç saatlerde ulaşan ralliciler Nemrut Dağı'na tırmandı, sporcular daha sonra dağda güneşin doğuşunu izleyip, dev heykellerle fotoğraf çektirdi.