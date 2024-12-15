Nesibe Aydın, Melikgazi Kayseri'yi Deplasmanda Mağlup Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Önemli Bir Galibiyet

Nesibe Aydın, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında zorlu bir karşılaşmaya imza attı. Deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaşan Nesibe Aydın, maçı 92-83’lük skorla kazandı.

Bu galibiyet, Nesibe Aydın'ın ligdeki konumunu güçlendirirken, takımın performansının da yükselmesine katkı sağladı.

Taraftarların büyük destek verdiği mücadelede, her iki takım da sonuna kadar mücadele etti. Ancak, deplasman avantajını iyi kullanan Nesibe Aydın, maç boyunca gösterdiği etkili oyunla sahadan galip ayrıldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-83 yendi. Bir pozisyonda Nesibe Aydın oyuncusu Serfa (ortada) rakipleriyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 92-83 yendi. Bir pozisyonda Nesibe Aydın oyuncusu Serfa (ortada) rakipleriyle mücadele etti.