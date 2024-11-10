Nesine 2. Lig 11. Hafta Sonuçları: Dikkat Çeken Karşılaşmalar

Nesine 2. Lig 11. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 11. hafta müsabakaları geride kaldı ve takımlar önemli puanlar için mücadele etti. İşte gruplardaki mücadelelerin sonuçları:

Beyaz Grup Sonuçları

Kırklarelispor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1

- Anagold 24Erzincanspor: İnegölspor - Beykoz Anadoluspor: 1-1

- Beykoz Anadoluspor: Afyonspor - Fethiyespor: 0-4

- Fethiyespor: E Koleji Isparta 32 Spor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1

- Sincan Belediyesi Ankaraspor: İskenderunspor - 1461 Trabzon FK: 1-1

- 1461 Trabzon FK: Altınordu - Altay: 2-0

- Altay: Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Karaköprü Belediyespor: 2-1

Kırmızı Grup Sonuçları

Bucaspor 1928 - Belediye Derincespor: 2-1

- Belediye Derincespor: Giresunspor - Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor: 0-5

- Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor: Somaspor - Çimentaş Elazığspor: 3-4

- Çimentaş Elazığspor: Ankara Demirspor - Menemen FK: 0-1

- Menemen FK: Merkür Jet Erbaaspor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-4

- Motolux 68 Aksarayspor: Serik Belediyespor - Nazillispor: 2-1

- Nazillispor: Diyarbekirspor - Artı Değer Vanspor: 0-1

Bu karşılaşmalar sonucunda takımlar, ligdeki yerlerini korumak ve üst sıralara tırmanmak için savaşmaya devam edecekler. Öne çıkan takımlar ve sonuçlar, lig mücadelesinin titiz ve rekabet dolu geçtiğini göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.