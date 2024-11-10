Nesine 2. Lig 11. Hafta Sonuçları: Dikkat Çeken Karşılaşmalar

Nesine 2. Lig 11. Hafta Maç Sonuçları
Nesine 2. Lig'de 11. hafta müsabakaları geride kaldı ve takımlar önemli puanlar için mücadele etti. İşte gruplardaki mücadelelerin sonuçları:
Beyaz Grup Sonuçları
- Kırklarelispor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1
- İnegölspor - Beykoz Anadoluspor: 1-1
- Afyonspor - Fethiyespor: 0-4
- E Koleji Isparta 32 Spor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
- İskenderunspor - 1461 Trabzon FK: 1-1
- Altınordu - Altay: 2-0
- Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Karaköprü Belediyespor: 2-1
Kırmızı Grup Sonuçları
- Bucaspor 1928 - Belediye Derincespor: 2-1
- Giresunspor - Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor: 0-5
- Somaspor - Çimentaş Elazığspor: 3-4
- Ankara Demirspor - Menemen FK: 0-1
- Merkür Jet Erbaaspor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-4
- Serik Belediyespor - Nazillispor: 2-1
- Diyarbekirspor - Artı Değer Vanspor: 0-1
Bu karşılaşmalar sonucunda takımlar, ligdeki yerlerini korumak ve üst sıralara tırmanmak için savaşmaya devam edecekler. Öne çıkan takımlar ve sonuçlar, lig mücadelesinin titiz ve rekabet dolu geçtiğini göstermektedir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.