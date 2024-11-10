DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.743.395,98 -4,64%

Nesine 2. Lig 11. Hafta Sonuçları: Dikkat Çeken Karşılaşmalar

Nesine 2. Lig 11. hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar ve öne çıkan detaylar.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:23
Nesine 2. Lig 11. Hafta Sonuçları: Dikkat Çeken Karşılaşmalar

Nesine 2. Lig 11. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 11. hafta müsabakaları geride kaldı ve takımlar önemli puanlar için mücadele etti. İşte gruplardaki mücadelelerin sonuçları:

Beyaz Grup Sonuçları

  • Kırklarelispor - Anagold 24Erzincanspor: 1-1
  • İnegölspor - Beykoz Anadoluspor: 1-1
  • Afyonspor - Fethiyespor: 0-4
  • E Koleji Isparta 32 Spor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
  • İskenderunspor - 1461 Trabzon FK: 1-1
  • Altınordu - Altay: 2-0
  • Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Karaköprü Belediyespor: 2-1

Kırmızı Grup Sonuçları

  • Bucaspor 1928 - Belediye Derincespor: 2-1
  • Giresunspor - Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor: 0-5
  • Somaspor - Çimentaş Elazığspor: 3-4
  • Ankara Demirspor - Menemen FK: 0-1
  • Merkür Jet Erbaaspor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-4
  • Serik Belediyespor - Nazillispor: 2-1
  • Diyarbekirspor - Artı Değer Vanspor: 0-1

Bu karşılaşmalar sonucunda takımlar, ligdeki yerlerini korumak ve üst sıralara tırmanmak için savaşmaya devam edecekler. Öne çıkan takımlar ve sonuçlar, lig mücadelesinin titiz ve rekabet dolu geçtiğini göstermektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya Belediyespor Fenerbahçe'yi 3-0 Yenerek Şampiyonluk İçin İlerliyor
2
Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti
3
Galatasaray-Samsunspor Maçından Öne Çıkan Notlar
4
33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri Tamamlandı
5
Murat İlbilgi, Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
6
Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Yendi, Gürsel: 'Ayaklarımız yere sağlam basacak'

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek