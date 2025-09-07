DOLAR
Nesine 2. Lig 3. Hafta Sonuçları | Kırmızı & Beyaz Grup Özet

Nesine 2. Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'taki tüm sonuçlar ve öne çıkan skorlar burada.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:19
Nesine 2. Lig 3. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları tamamlandı. İşte Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmaların sonuçları:

Kırmızı Grup

KCT 1461 Trabzon FK - Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-0

Somaspor - Mardin 1969 Spor: 0-4

Muşspor - Ankara Demirspor: 1-1

Yeni Malatyaspor - Güzide Gebzespor: 1-4

Adanaspor - Menemen FK: 0-5

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1

Aliağa Futbol - Fethiyespor: 3-0

Isbaş Isparta 32 SK - Granny's Waffles Kırklarelispor: 5-1

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Bursaspor: 0-1

Beyaz Grup

GMG Kastamonuspor - Bucaspor 1928: 2-0

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Adana 01 FK: 0-0

Altınordu - Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Batman Petrolspor - İskenderunspor: 2-0

Karacabey Belediyespor - Merkür Jet Erbaaspor: 1-2

Karaman FK - Sultan Su İnegölspor: 0-2

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Kepezspor: 2-1

MKE Ankaragücü - Seza Çimento Elazığspor: 1-4

Muğlaspor - Beykoz Anadoluspor: 0-0

