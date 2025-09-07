Nesine 2. Lig 3. Hafta Sonuçları | Kırmızı & Beyaz Grup Özet

Nesine 2. Lig 3. Hafta Sonuçları
Nesine 2. Lig gruplarında 3. hafta müsabakaları tamamlandı. İşte Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmaların sonuçları:
Kırmızı Grup
KCT 1461 Trabzon FK - Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-0
Somaspor - Mardin 1969 Spor: 0-4
Muşspor - Ankara Demirspor: 1-1
Yeni Malatyaspor - Güzide Gebzespor: 1-4
Adanaspor - Menemen FK: 0-5
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor: 1-1
Aliağa Futbol - Fethiyespor: 3-0
Isbaş Isparta 32 SK - Granny's Waffles Kırklarelispor: 5-1
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Bursaspor: 0-1
Beyaz Grup
GMG Kastamonuspor - Bucaspor 1928: 2-0
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Adana 01 FK: 0-0
Altınordu - Anagold 24Erzincanspor: 0-1
Batman Petrolspor - İskenderunspor: 2-0
Karacabey Belediyespor - Merkür Jet Erbaaspor: 1-2
Karaman FK - Sultan Su İnegölspor: 0-2
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor - Kepezspor: 2-1
MKE Ankaragücü - Seza Çimento Elazığspor: 1-4
Muğlaspor - Beykoz Anadoluspor: 0-0