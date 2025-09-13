Nesine 2. Lig 4. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig 4. Hafta: Maç Sonuçları
Nesine 2. Lig'de 4. hafta müsabakaları tamamlandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0
Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol: 1-0
Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor-Adanaspor: 5-1
Ankara Demirspor-Somaspor: 1-0
Güzide Gebze SK-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2
Granny's Waffles Kırklarelispor-Muş SK: 1-4
Fethiyespor-Yeni Malatyaspor: 6-1
Bursaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK: 3-1
Menemen FK-Isbaş Isparta 32 SK: 3-1
Beyaz Grup
Merkür Jet Erbaaspor-Karaman FK: 2-0
İskenderunspor-Karacabey Belediyespor: 0-2
Adana 01 FK-Altınordu: 0-0
Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-2
Kepezspor-GMG Kastamonuspor: 1-4
Sultan Su İnegölspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-2
Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor: 0-4
Bucaspor 1928-Muğlaspor: 0-5
Seza Çimento Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1