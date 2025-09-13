Nesine 2. Lig 4. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig 4. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta alınan tüm sonuçlar ve öne çıkan skorlar burada.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 21:16
Nesine 2. Lig 4. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig 4. Hafta: Maç Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 4. hafta müsabakaları tamamlandı. Kırmızı ve Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-0

Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol: 1-0

Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor-Adanaspor: 5-1

Ankara Demirspor-Somaspor: 1-0

Güzide Gebze SK-KCT 1461 Trabzon FK: 2-2

Granny's Waffles Kırklarelispor-Muş SK: 1-4

Fethiyespor-Yeni Malatyaspor: 6-1

Bursaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK: 3-1

Menemen FK-Isbaş Isparta 32 SK: 3-1

Beyaz Grup

Merkür Jet Erbaaspor-Karaman FK: 2-0

İskenderunspor-Karacabey Belediyespor: 0-2

Adana 01 FK-Altınordu: 0-0

Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 0-2

Kepezspor-GMG Kastamonuspor: 1-4

Sultan Su İnegölspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-2

Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor: 0-4

Bucaspor 1928-Muğlaspor: 0-5

Seza Çimento Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
5
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
6
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı
7
Hentbol | Göztepe 46-37 Yenimahalle Belediyespor — Kadınlar Süper Lig 2. Hafta

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye