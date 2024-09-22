Nesine 2. Lig 4. Hafta Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig'de 4. Hafta Maç Sonuçları
Bugün Nesine 2. Lig'de 4. hafta mücadeleleri tamamlandı ve karşılaşmalardaki sonuçlar merakla bekleniyordu. İşte bugün oynanan maçların detayları:
Beyaz Grup
- GMG Kastamonuspor - Karaköprü Belediyespor: 1-1
- Tuzlaspor - Altay: 2-1
- Kırklarelispor - Altınordu: 2-2
- Anagold 24Erzincanspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 2-1
- E Koleji Isparta 32 Spor - Sarıyer: 0-2
- Fethiyespor - Batman Petrolspor: 0-2
Kırmızı Grup
- Artı Değer Vanspor FK - Çimentaş Elazığspor: 0-2
- Serik Belediyespor - Giresunspor: 1-0
- Belediye Derincespor - Motolux 68 Aksarayspor: 1-5
- Karaman FK - Arnavutköy Belediyesi SK: 2-2
- Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
- Karacabey Belediyespor - Somaspor: 2-1
Açıklanan sonuçlarla birlikte 4. hafta maçları geride kaldı. Takımlar, gelecek haftalarda daha iyi performans gösterme hedefiyle çalışmalarına devam edecek.