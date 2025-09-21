Nesine 2. Lig 5. Hafta: Kırmızı Grup tamamlandı, Beyaz Grup'ta bir maç eksik

Nesine 2. Lig 5. hafta maçları oynandı. Kırmızı Grup tamamlandı; Beyaz Grup'ta Muğlaspor-Kepezspor maçı yarın oynanacak.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:01
Nesine 2. Lig 5. Hafta: Kırmızı Grup tamamlandı, Beyaz Grup'ta bir maç eksik

Nesine 2. Lig’de 5. hafta maçları tamamlanıyor

Nesine 2. Lig gruplarında 5. hafta müsabakaları oynandı. Kırmızı Grup takımları 5. haftayı tamamladı, Beyaz Grup ise yarın oynanacak Muğlaspor-Kepezspor karşılaşmasıyla 5. haftayı tamamlayacak.

Kırmızı Grup

5. hafta maç sonuçları şöyle gerçekleşti:

Muşspor-Somaspor: 4-0

KCT 1461 Trabzon FK-Fethiyespor: 2-2

Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor: 1-2

Aliağa Futbol-Ankara Demirspor: 2-0

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-3

Adanaspor-Bursaspor: 0-6

Granny's Waffles Kırklarelispor-Menemen FK: 0-0

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Güzide Gebze SK: 0-1

Isbaş Isparta 32 SK-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Beyaz Grup

Beyaz Grup'ta 5. haftanın sonuçları şu şekilde kaydedildi:

GMG Kastamonuspor-Sultan Su İnegölspor: 1-3

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bucaspor 1928: 3-2

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-MKE Ankaragücü: 1-2

Altınordu-Seza Çimento Elazığspor: 1-2

Batman Petrolspor-Adana 01 FK: 3-1

Karacabey Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Karaman FK-İskenderunspor: 1-3

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Merkür Jet Erbaaspor: 2-2

Not: Beyaz Grup'ta 5. haftanın kapanış maçı Muğlaspor-Kepezspor karşılaşması yarın oynanacak ve böylece grup müsabakaları 5. hafta itibarıyla tamamlanmış olacak.

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tedesco: Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe — İkinci Yarıda Enerji Yok
2
Marcel Licka: 'Maalesef 3. bölgede çok kötü bir takımız' | Samsunspor 3-2 Fatih Karagümrük
3
Thomas Reis: "Öldüm dirildim" — Samsunspor 3-2 Fatih Karagümrük
4
3. Türk Dünyası Üniversite Oyunları Kırgızistan'da — Türkiye 55 Kişilik Kafileyle
5
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
6
Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor averajla lider
7
Fenerbahçe Başkanlığına Seçilen Sadettin Saran'a Tebrik

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü