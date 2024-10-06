Nesine 2. Lig 6. Hafta Sonuçları Açıklandı

Futbolda Nesine 2. Lig 6. Hafta Sonuçları
Bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarla birlikte Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta tamamlandı. İşte günün sonuçları:
Beyaz Grup
- Kepezspor-İskenderunspor: 1-3
- Sincan Belediyesi Ankaraspor-Altınordu: 0-0
- GMG Kastamonuspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 2-0
- E Koleji Isparta 32 Spor-İnegölspor: 2-1
Kırmızı Grup
- Beyoğlu Yeni Çarşı-Diyarbekirspor: 3-0
- Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Somaspor: 1-0
- Çimentaş Elazığspor-Menemen FK: 0-3
- Karaman FK-Ankara Demirspor: 0-1
Haftanın önemli karşılaşmalarının ardından takımlar, önümüzdeki haftalarda daha zorlu mücadelelere hazırlanacaklar.