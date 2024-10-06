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Nesine 2. Lig 6. Hafta Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta maçları tamamlandı, sonuçlar ve öne çıkan karşılaşmalar burada.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:42
Nesine 2. Lig 6. Hafta Sonuçları Açıklandı

Futbolda Nesine 2. Lig 6. Hafta Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarla birlikte Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta tamamlandı. İşte günün sonuçları:

Beyaz Grup

  • Kepezspor-İskenderunspor: 1-3
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor-Altınordu: 0-0
  • GMG Kastamonuspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 2-0
  • E Koleji Isparta 32 Spor-İnegölspor: 2-1

Kırmızı Grup

  • Beyoğlu Yeni Çarşı-Diyarbekirspor: 3-0
  • Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Somaspor: 1-0
  • Çimentaş Elazığspor-Menemen FK: 0-3
  • Karaman FK-Ankara Demirspor: 0-1

Haftanın önemli karşılaşmalarının ardından takımlar, önümüzdeki haftalarda daha zorlu mücadelelere hazırlanacaklar.

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