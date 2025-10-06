Nesine 2. Lig 7. Hafta: Güzide Gebzespor ve Batman Petrolspor Zirveyi Korudu

Nesine 2. Lig'de 7. hafta tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor zirvede kaldı. Grupların puan durumu açıklandı.

Nesine 2. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Güzide Gebzespor, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor zirvedeki yerini korudu.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP1.GÜZİDE GEBZESPOR761017413192.MARDİN 1969 SPOR751117512163.BURSASPOR750220416154.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ742117710145.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR742114410146.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR741217413137.ALİAĞA FUTBOL 74121257138.ANKARA DEMİRSPOR73311091129.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR72509361110.MUŞSPOR732213941111.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR7232810-2912.FETHİYESPOR722311101813.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK722378-1814.KCT 1461 TRABZON FK71331011-1615.SOMASPOR7115916-7416.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 7007121-20017.ADANASPOR 7007138-37018.YENİ MALATYASPOR7016530-25-41

NOT: Yeni Malatyaspor'a 42 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP1.BATMAN PETROLSPOR 770018513212.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR761016610193.MUĞLASPOR 642015312144.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR64201156145.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK73311192126.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR63211596117.İSKENDERUNSPOR 73131082108.SULTAN SU İNEGÖLSPOR73131091109.GMG KASTAMONUSPOR73041011-1910.MERKÜR JET ERBAASPOR72231112-1811.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR7223712-5812.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ6141651713.BEYKOZ ANADOLUSPOR 621335-2714.KARACABEY BELEDİYESPOR 7214710-3715.MKE ANKARAGÜCÜ6123610-4516.KEPEZSPOR 7124413-9517.ALTINORDU7034311-8318.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ7025615-9219.BUCASPOR 19286015516-111

