Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. Haftanın Değerlendirmesi
Haftayı galibiyetle kapatan Sarıyer, puanını 37'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. hafta mücadelesi tamamlandı.
15. haftanın kapanış maçında Batman Petrolspor, deplasmanda E Koleji Isparta 32'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Beyaz Grup'ta 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|AV
|PUAN
|SARIYER
|15
|11
|4
|0
|36
|37
|BATMAN PETROLSPOR
|15
|10
|4
|1
|28
|33
|ALTINORDU
|15
|9
|4
|2
|13
|31
|GMG KASTAMONUSPOR
|15
|9
|4
|2
|14
|31
|ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|15
|7
|7
|1
|22
|28
|İSKENDERUNSPOR
|15
|7
|6
|2
|27
|27
|BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|15
|7
|5
|3
|21
|28
|BEYKOZ ANADOLUSPOR
|15
|7
|5
|3
|22
|28
|FETHİYESPOR
|15
|6
|4
|5
|17
|22
|KIRKLARELİSPOR
|15
|4
|7
|4
|13
|19
|1461 TRABZON FK
|15
|4
|7
|4
|-16
|19
|İNEGÖLSPOR
|15
|3
|6
|6
|-15
|15
|KEPEZSPOR
|15
|3
|5
|7
|-15
|15
|E KOLEJİ ISPARTA 32
|15
|2
|5
|8
|-15
|11
|SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|15
|2
|5
|8
|-22
|11
|ALTAY
|15
|3
|2
|10
|-22
|11
|KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|15
|2
|3
|10
|-29
|9
|AFYONSPOR
|15
|1
|1
|13
|-39
|4
Bu sonuçlarla birlikte Beyaz Grup'taki mücadeleler hız kesmeden devam edecek.