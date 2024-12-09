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Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Sarıyer, 15. haftayı galibiyetle kapatarak liderliğini sürdürdü; Batman Petrolspor ise önemli bir zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:39
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. Haftanın Değerlendirmesi

Haftayı galibiyetle kapatan Sarıyer, puanını 37'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. hafta mücadelesi tamamlandı.

15. haftanın kapanış maçında Batman Petrolspor, deplasmanda E Koleji Isparta 32'yi 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Beyaz Grup'ta 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M AV PUAN
SARIYER1511403637
BATMAN PETROLSPOR1510412833
ALTINORDU159421331
GMG KASTAMONUSPOR159421431
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR157712228
İSKENDERUNSPOR157622727
BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK157532128
BEYKOZ ANADOLUSPOR157532228
FETHİYESPOR156451722
KIRKLARELİSPOR154741319
1461 TRABZON FK15474-1619
İNEGÖLSPOR15366-1515
KEPEZSPOR15357-1515
E KOLEJİ ISPARTA 3215258-1511
SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR15258-2211
ALTAY153210-2211
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR152310-299
AFYONSPOR151113-394

Bu sonuçlarla birlikte Beyaz Grup'taki mücadeleler hız kesmeden devam edecek.

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