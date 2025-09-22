Nesine 2. Lig: Bursaspor ve Batman Petrolspor Liderliğini Sürdürdü

Nesine 2. Lig'de 5. haftanın ardından Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor liderliklerini korudu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 21:46
Nesine 2. Lig'de 5. Hafta: Liderlik Devam Ediyor

Nesine 2. Lig'de 5. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor liderliklerini sürdürdü.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP1.BURSASPOR550019118152.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ54101046133.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ53111349104.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ53111257105.MUŞ SPOR KULÜBÜ53111037106.MARDİN 1969 SPOR5311945107.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR5302114798.KUZEY BORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR523082699.ALİAĞA FUTBOL5302734910.ANKARA DEMİRSPOR5221550811.KCT 1461 TRABZON FK5131651612.FETHİYESPOR5122981513.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK512257-2514.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR512269-3515.SOMASPOR5014212-10116.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL5005113-12017.ADANASPOR5005126-25018.YENİ MALATYASPOR5005322-19-30NOT: Yeni Malatyaspor'un 30 puanı silinmiştir.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP1.BATMAN PETROL SPOR550014311152.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR54101046133.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR4310844104.SULTAN SU İNEGÖLSPOR530296395.MUĞLASPOR KULÜBÜ4220112986.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR4220117487.MERKÜR JET ERBAASPOR522187188.İSKENDERUNSPOR521275279.KARACABEY BELEDİYE SPOR5212651710.GMG KASTAMONUSPOR5203770611.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK513167-1612.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR512248-4513.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ504145-1414.BEYKOZ ANADOLU SPOR411224-2415.MKE ANKARAGÜCÜ411247-3416.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ5023410-6217.ALTINORDU502328-6218.KEPEZ SPOR FUTBOL5023311-8219.BUCASPOR 19285014515-101

