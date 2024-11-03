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Nesine 2. Lig'de 10. Hafta Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 10. hafta karşılaşmaları tamamlandı. İşte sonuçlar.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 16:21
Nesine 2. Lig'de 10. Hafta Sonuçları Açıklandı

Nesine 2. Lig’de 10. Hafta Mücadelesi

Bugün oynanan maçlarla birlikte Nesine 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’taki 10. hafta sona erdi. İşte karşılaşmalardan alınan sonuçlar:

Beyaz Grup Sonuçları

  • Batman Petrolspor - Altınordu: 2-1
  • GMG Kastamonuspor - İnegölspor: 1-0
  • Beykoz Anadoluspor - Afyonspor: 2-0
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor - Kepezspor: 0-1
  • Anagold 24 Erzincanspor - E Koleji Isparta 32 Spor: 0-0
  • Kırklarelispor - İskenderunspor: 1-1
  • Karaköprü Belediyespor - 1461 Trabzon FK: 1-1
  • Altay - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-2
  • Fethiyespor - Sarıyer: 0-1

Kırmızı Grup Sonuçları

  • Çimentaş Elazığspor - Ankara Demirspor: 3-2
  • Belediye Derincespor - Serik Belediyespor: 1-7
  • Nazillispor - Diyarbekirspor: 2-2
  • Karaman FK - Bucaspor 1928: 1-0
  • Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Karacabey Belediyespor: 0-2
  • Beyoğlu Yeni Çarşı - Giresunspor: 2-0
  • Motolux 68 Aksarayspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi Futbol: 3-1
  • Menemen FK - Merkür Jet Erbaaspor: 2-0
  • Artı Değer Vanspor - Somaspor: 3-1

Bu hafta sonunda yaşanan karşılaşmalar, takımların ligdeki durumunu etkileyen önemli sonuçlar doğurdu. Önümüzdeki haftalarda mücadeleler devam edecek.

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