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Nesine 2. Lig'de 11. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 11. hafta maçları sona erdi. Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor liderliğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:23
Nesine 2. Lig'de 11. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı ve ligdeki takımların durumu netleşti. Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor liderlik koltuğuna oturdu.

Açıklanan Puan Durumu

11. hafta sonunda grupların güncel puan durumu aşağıdaki gibidir:

Beyaz Grup

  • 1. GMG Kastamonuspor: 11 Maç, 21 Puan
  • 2. Sarıyer: 11 Maç, 40 Puan
  • 3. Altınordu: 11 Maç, 41 Puan
  • 4. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01: 11 Maç, 31 Puan
  • 5. Batman Petrolspor: 11 Maç, 48 Puan

Kırmızı Grup

  • 1. Motolux 68 Aksarayspor: 11 Maç, 21 Puan
  • 2. Menemen FK: 11 Maç, 20 Puan
  • 3. Serik Belediyespor: 11 Maç, 27 Puan
  • 4. Çimentaş Elazığspor: 11 Maç, 22 Puan
  • 5. Bucaspor 1928: 11 Maç, 16 Puan

Ligin ilerleyen haftalarında takımların performansı ve puan durumu heyecan verici bir şekilde takip edilecektir. Taraftarlar, takımlarının maçlarını büyük bir heyecanla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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