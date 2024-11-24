Nesine 2. Lig'de 13. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 13. Haftada Neler Oldu?

Nesine 2. Lig gruplarında 13. hafta maçları gerçekleştirildi ve takımların performansları merakla takip edildi. İşte karşılaşmaların sonuçları:

Beyaz Grup Sonuçları:

Sarıyer-Karaköprü Belediyespor: 3-0

Kepezspor-Fethiyespor: 0-1

Anagold 24Erzincanspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1

Kırklarelispor-GMG Kastamonuspor: 4-1

E Koleji Isparta 32 Spor-Beykoz Anadoluspor: 4-1

Afyonspor-Altay: 0-1

Kırmızı Grup Sonuçları:

Somaspor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-0

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK: 0-3

Karacabey Belediyespor-Nazillispor: 3-0

Diyarbekirspor-Menemen FK: 1-0

Giresunspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-3

Hafta kapanırken takımların aldığı bu önemli sonuçlar, ligdeki yarışın giderek daha da kızıştığını gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.