Nesine 2. Lig'de 13. Hafta Sonuçları: Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirveye Yerleşti

Nesine 2. Lig'de 13. Hafta Durumu
Nesine 2. Lig, 13. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor zirveyi devraldı.
Yapılan maçlarla birlikte Beyaz Grup'ta Sarıyer, 39 puanla liderliğini korurken, Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor'un puan kaybını iyi değerlendiren Serik Belediyespor, 31 puanla zirveye yükseldi.
Beyaz Grup Puan Durumu
- 1. Sarıyer: 39 Puan
- 2. Altınordu: 34 Puan
- 3. Batman Petrolspor: 32 Puan
- 4. GMG Kastamonuspor: 32 Puan
- 5. Anagold 24 Erzincanspor: 31 Puan
- 6. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01: 31 Puan
- 7. Beykoz Anadolu Spor: 29 Puan
- 8. İskenderunspor: 29 Puan
- 9. Kırklarelispor: 26 Puan
- 10. Fethiyespor: 30 Puan
- 11. 1461 Trabzon FK: 31 Puan
- 12. E Koleji Isparta 32: 27 Puan
- 13. Kepezspor: 27 Puan
- 14. İnegölspor: 26 Puan
- 15. Sincan Belediyespor: 17 Puan
- 16. Altay: 3 Puan
- 17. Karaköprü Belediyespor: 10 Puan
- 18. Afyonspor: 25 Puan
Kırmızı Grup Puan Durumu
- 1. Serik Belediyespor: 31 Puan
- 2. Motolux 68 Aksarayspor: 27 Puan
- 3. Menemen FK: 31 Puan
- 4. Bucaspor 1928: 31 Puan
- 5. Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 31 Puan
- 6. Çimentaş Elazığspor: 29 Puan
- 7. Karacabey Belediyespor: 27 Puan
- 8. Artı Değer Vanspor: 25 Puan
- 9. Karaman FK: 25 Puan
- 10. Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor: 18 Puan
- 11. Somaspor: 18 Puan
- 12. Ankara Demirspor: 18 Puan
- 13. Merkür Jet Erbaaspor: 13 Puan
- 14. Diyarbakırspor: 20 Puan
- 15. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 20 Puan
- 16. Belediye Derincespor: 15 Puan
- 17. Nazilli Spor: 21 Puan
- 18. Giresunspor: 5 Puan
Bu sonuçlarla birlikte ligin ikinci yarısı için heyecan giderek artmakta. Taraftarlar, takımlarının mücadelesini merakla takip ediyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.