Nesine 2. Lig'de 13. Hafta Sonuçları: Sarıyer ve Serik Belediyespor Zirveye Yerleşti

Nesine 2. Lig'de 13. Hafta Durumu

Nesine 2. Lig, 13. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor zirveyi devraldı.

Yapılan maçlarla birlikte Beyaz Grup'ta Sarıyer, 39 puanla liderliğini korurken, Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor'un puan kaybını iyi değerlendiren Serik Belediyespor, 31 puanla zirveye yükseldi.

Beyaz Grup Puan Durumu

1. Sarıyer: 39 Puan

2. Altınordu: 34 Puan

3. Batman Petrolspor: 32 Puan

4. GMG Kastamonuspor: 32 Puan

5. Anagold 24 Erzincanspor: 31 Puan

6. Bulut Yeşil İnşaat Adana 01: 31 Puan

7. Beykoz Anadolu Spor: 29 Puan

8. İskenderunspor: 29 Puan

9. Kırklarelispor: 26 Puan

10. Fethiyespor: 30 Puan

11. 1461 Trabzon FK: 31 Puan

12. E Koleji Isparta 32: 27 Puan

13. Kepezspor: 27 Puan

14. İnegölspor: 26 Puan

15. Sincan Belediyespor: 17 Puan

16. Altay: 3 Puan

17. Karaköprü Belediyespor: 10 Puan

18. Afyonspor: 25 Puan

Kırmızı Grup Puan Durumu

1. Serik Belediyespor: 31 Puan

2. Motolux 68 Aksarayspor: 27 Puan

3. Menemen FK: 31 Puan

4. Bucaspor 1928: 31 Puan

5. Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 31 Puan

6. Çimentaş Elazığspor: 29 Puan

7. Karacabey Belediyespor: 27 Puan

8. Artı Değer Vanspor: 25 Puan

9. Karaman FK: 25 Puan

10. Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor: 18 Puan

11. Somaspor: 18 Puan

12. Ankara Demirspor: 18 Puan

13. Merkür Jet Erbaaspor: 13 Puan

14. Diyarbakırspor: 20 Puan

15. Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 20 Puan

16. Belediye Derincespor: 15 Puan

17. Nazilli Spor: 21 Puan

18. Giresunspor: 5 Puan

Bu sonuçlarla birlikte ligin ikinci yarısı için heyecan giderek artmakta. Taraftarlar, takımlarının mücadelesini merakla takip ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.