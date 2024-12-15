Nesine 2. Lig'de 16. Haftada Heyecan Doruğa Ulaştı

Nesine 2. Lig 16. Hafta Sonuçları
Nesine 2. Lig'de 16. hafta, 14 heyecan dolu maç ile tamamlandı. Beyaz Grup'ta 6 ve Kırmızı Grup'ta 8 karşılaşma gerçekleştirildi.
Beyaz Grup Maç Sonuçları
Aşağıda Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmalar ve sonuçları yer almakta:
- 1461 Trabzon FK - İnegölspor: 1-2
- Batman Petrolspor - Kırklarelispor: 4-1
- Beykoz Anadoluspor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 3-0
- Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Afyonspor: 10-0
- Karaköprü Belediyespor - Kepezspor: 3-3
- Fethiyespor - Anagold 24Erzincanspor: 3-1
Kırmızı Grup Maç Sonuçları
Kırmızı Grup'ta gerçekleşen mücadelelerin sonuçları ise şöyle:
- Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi - Serik Belediyespor: 1-3
- Çimentaş Elazığspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 2-2
- Giresunspor - Belediye Derincespor: 2-2
- Nazillispor - Karaman FK: 0-1
- Ankara Demirspor - Somaspor: 2-1
- Merkür Jet Erbaaspor - Diyarbekirspor: 1-0
- Motolux 68 Aksarayspor - Bucaspor: 2-1
- Artı Değer Vanspor FK - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-1
Bu haftaki maçlar, takımların ligdeki sıralamaları ve hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Takımların gösterdiği performans, futbolseverleri oldukça heyecanlandırmış durumda.