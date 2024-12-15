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Nesine 2. Lig'de 16. Haftada Heyecan Doruğa Ulaştı

Nesine 2. Lig 16. hafta maçları sona erdi. Beyaz ve Kırmızı Grup'taki sonuçlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:17
Nesine 2. Lig'de 16. Haftada Heyecan Doruğa Ulaştı

Nesine 2. Lig 16. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 16. hafta, 14 heyecan dolu maç ile tamamlandı. Beyaz Grup'ta 6 ve Kırmızı Grup'ta 8 karşılaşma gerçekleştirildi.

Beyaz Grup Maç Sonuçları

Aşağıda Beyaz Grup'ta oynanan karşılaşmalar ve sonuçları yer almakta:

  • 1461 Trabzon FK - İnegölspor: 1-2
  • Batman Petrolspor - Kırklarelispor: 4-1
  • Beykoz Anadoluspor - Sincan Belediyesi Ankaraspor: 3-0
  • Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - Afyonspor: 10-0
  • Karaköprü Belediyespor - Kepezspor: 3-3
  • Fethiyespor - Anagold 24Erzincanspor: 3-1

Kırmızı Grup Maç Sonuçları

Kırmızı Grup'ta gerçekleşen mücadelelerin sonuçları ise şöyle:

  • Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyesi - Serik Belediyespor: 1-3
  • Çimentaş Elazığspor - Beyoğlu Yeni Çarşıspor: 2-2
  • Giresunspor - Belediye Derincespor: 2-2
  • Nazillispor - Karaman FK: 0-1
  • Ankara Demirspor - Somaspor: 2-1
  • Merkür Jet Erbaaspor - Diyarbekirspor: 1-0
  • Motolux 68 Aksarayspor - Bucaspor: 2-1
  • Artı Değer Vanspor FK - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 5-1

Bu haftaki maçlar, takımların ligdeki sıralamaları ve hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Takımların gösterdiği performans, futbolseverleri oldukça heyecanlandırmış durumda.

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