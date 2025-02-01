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Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Maç Sonuçları: Heyecan Dolu Karşılaşmalar Geride Kaldı

Nesine 2. Lig 20. hafta mücadeleleri, geride kalan 10 maçla kazananları belirledi. İşte günün sonuçları.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:27
Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Maç Sonuçları: Heyecan Dolu Karşılaşmalar Geride Kaldı

Nesine 2. Lig 20. Hafta Başladı

Nesine 2. Lig'de 20. hafta, iki grup halinde oynanan toplam 10 maçla başladı. Takımlar, ligdeki rekabeti artırmak için sahada kıyasıya mücadele etti.

Beyaz Grup Sonuçları

  • Fethiyespor - İskenderunspor: 0-0
  • Kepez Futbol AŞ - Sarıyer: 1-2
  • Kırklarelispor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 0-1
  • Anagol 24Erzincanspor - 1461 Trabzon FK: 1-4
  • Beykoz Anadoluspor - Batman Petrolspor: 0-1
  • GMG Kastamonuspor - Altay: 4-0

Kırmızı Grup Sonuçları

  • Artı Değer Vanspor - Giresunspor: 2-0
  • Karacabey Belediyespor - Ankara Demirspor: 2-1
  • Bucaspor 1928 - Somaspor: 0-0
  • Belediye Derincespor - Menemen FK: 3-2

Bütün takımlar için önemli puanların kapışıldığı bu hafta, özellikle GMG Kastamonuspor ve 1461 Trabzon FK gibi ekiplerin performansları dikkat çekti. Taraftarlar, gelecek maçlarda neler olacağını merakla bekliyor.

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