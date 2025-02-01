Nesine 2. Lig'de 20. Hafta Maç Sonuçları: Heyecan Dolu Karşılaşmalar Geride Kaldı

Nesine 2. Lig 20. Hafta Başladı

Nesine 2. Lig'de 20. hafta, iki grup halinde oynanan toplam 10 maçla başladı. Takımlar, ligdeki rekabeti artırmak için sahada kıyasıya mücadele etti.

Beyaz Grup Sonuçları

Fethiyespor - İskenderunspor : 0-0

- : 0-0 Kepez Futbol AŞ - Sarıyer : 1-2

- : 1-2 Kırklarelispor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK : 0-1

- : 0-1 Anagol 24Erzincanspor - 1461 Trabzon FK : 1-4

- : 1-4 Beykoz Anadoluspor - Batman Petrolspor : 0-1

- : 0-1 GMG Kastamonuspor - Altay: 4-0

Kırmızı Grup Sonuçları

Artı Değer Vanspor - Giresunspor : 2-0

- : 2-0 Karacabey Belediyespor - Ankara Demirspor : 2-1

- : 2-1 Bucaspor 1928 - Somaspor : 0-0

- : 0-0 Belediye Derincespor - Menemen FK: 3-2

Bütün takımlar için önemli puanların kapışıldığı bu hafta, özellikle GMG Kastamonuspor ve 1461 Trabzon FK gibi ekiplerin performansları dikkat çekti. Taraftarlar, gelecek maçlarda neler olacağını merakla bekliyor.