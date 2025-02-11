Nesine 2. Lig'de 22. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

Nesine 2. Lig'de 22. Hafta Maç Programı

Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları yarın futbolseverlerle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamalara göre, iki grup altında gerçekleşecek olan maçların programı şöyle:

Beyaz Grup

Yarın:

E Koleji Isparta 32 Spor - Afyonspor (Isparta Atatürk), 14:00

Batman Petrolspor - İskenderunspor (Batman), 14:00

Anagold 24 Erzincanspor - Altınordu (Erzincan 13 Şubat Şehir), 14:00

Sincan Belediyesi Ankaraspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik), 14:00

GMG Kastamonuspor - 1461 Trabzon FK (Gazi), 14:00

Beykoz Anadoluspor - Karaköprü Belediyespor (Sancaktepe 15 Temmuz), 14:00

Fethiyespor - Altay (Fethiye İlçe), 14:00

Kırklarelispor - Sarıyer (Kırklareli Atatürk), 14:00

Kepezspor - İnegölspor (Kepez Hasan Doğan), 14:00

Kırmızı Grup

Yarın:

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Ankara Demirspor (Mersin), 13:30

Karaman FK - Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Karaman), 14:00

Belediye Derincespor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim), 14:00

Ülkea Nazillispor - Motolux 68 Aksarayspor (Nazilli İlçe), 14:00

Artı Değer Vanspor - Menemen FK (Van Atatürk), 14:00

Beyoğlu Yeni Çarşı - Somaspor (Maltepe Hasan Polat), 14:00

Bucaspor 1928 - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Yeni Buca), 14:00

Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker), 14:00

Çimentaş Elazığspor - Giresunspor (Elazığ), 14:00

Futbol tutkunları, yarınki müsabakalarla birlikte müthiş bir heyecana hazırlıklı olmalı! Takımların performanslarını sergileyeceği bu karşılaşmalarda, alınacak sonuçlar lig sıralamasını etkileyecek.