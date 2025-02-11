DOLAR
36,02 -0,02%
EURO
37,14 -0,02%
ALTIN
3.385,76 -0,79%
BITCOIN
3.542.071,23 -0,99%

Nesine 2. Lig'de 22. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

Nesine 2. Lig'in 22. hafta karşılaşmaları yarın düzenlenecek. İşte maç programı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 08:41
Nesine 2. Lig'de 22. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

Nesine 2. Lig'de 22. Hafta Maç Programı

Nesine 2. Lig'de 22. hafta karşılaşmaları yarın futbolseverlerle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamalara göre, iki grup altında gerçekleşecek olan maçların programı şöyle:

Beyaz Grup

Yarın:

  • E Koleji Isparta 32 Spor - Afyonspor (Isparta Atatürk), 14:00
  • Batman Petrolspor - İskenderunspor (Batman), 14:00
  • Anagold 24 Erzincanspor - Altınordu (Erzincan 13 Şubat Şehir), 14:00
  • Sincan Belediyesi Ankaraspor - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik), 14:00
  • GMG Kastamonuspor - 1461 Trabzon FK (Gazi), 14:00
  • Beykoz Anadoluspor - Karaköprü Belediyespor (Sancaktepe 15 Temmuz), 14:00
  • Fethiyespor - Altay (Fethiye İlçe), 14:00
  • Kırklarelispor - Sarıyer (Kırklareli Atatürk), 14:00
  • Kepezspor - İnegölspor (Kepez Hasan Doğan), 14:00

Kırmızı Grup

Yarın:

  • Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Ankara Demirspor (Mersin), 13:30
  • Karaman FK - Merkür Jet Erbaaspor (Yeni Karaman), 14:00
  • Belediye Derincespor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim), 14:00
  • Ülkea Nazillispor - Motolux 68 Aksarayspor (Nazilli İlçe), 14:00
  • Artı Değer Vanspor - Menemen FK (Van Atatürk), 14:00
  • Beyoğlu Yeni Çarşı - Somaspor (Maltepe Hasan Polat), 14:00
  • Bucaspor 1928 - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor (Yeni Buca), 14:00
  • Karacabey Belediyespor - Diyarbekirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker), 14:00
  • Çimentaş Elazığspor - Giresunspor (Elazığ), 14:00

Futbol tutkunları, yarınki müsabakalarla birlikte müthiş bir heyecana hazırlıklı olmalı! Takımların performanslarını sergileyeceği bu karşılaşmalarda, alınacak sonuçlar lig sıralamasını etkileyecek.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor: Süper Lig 23. Haftası
2
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Elan Ricardo İstanbul'da!
4
Çorum FK, Enes Yetkin'i Çayelispor'a Kiraladı
5
Reeder Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 Yenerek Moral Buldu
6
Samsunspor, Hatayspor'u İlk Yarıda Geçti: 2-0
7
Samsunspor, Hatayspor Karşısında Galibiyete Odaklandı

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek