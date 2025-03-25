Nesine 2. Lig'de 29. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

Nesine 2. Lig'de 29. Hafta Karşılaşmaları

Nesine 2. Lig'in 29. hafta maçları yarın gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın programını duyurdu. Maçlar Türkiye genelinde farklı şehirlerde saat 14:00'te başlayacak.

Beyaz Grup Maç Programı

Yarın oynanacak olan Beyaz Grup karşılaşmaları şu şekildedir:

14.00 E Koleji Isparta 32 Spor - GMG Kastamonuspor (Isparta Atatürk)

E Koleji Isparta 32 Spor - GMG Kastamonuspor (Isparta Atatürk) 14.00 Kepezspor - Beykoz Anadoluspor (Kepez Hasan Doğan)

Kepezspor - Beykoz Anadoluspor (Kepez Hasan Doğan) 14.00 Kırklarelispor - Sincan Belediyesi Ankaraspor (Kırklareli Atatürk)

Kırklarelispor - Sincan Belediyesi Ankaraspor (Kırklareli Atatürk) 14.00 İskenderunspor - Anagold 24Erzincanspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

İskenderunspor - Anagold 24Erzincanspor (Sarıseki Fuat Tosyalı) 14.00 Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - 1461 Trabzon FK (Tarsus İlçe)

Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK - 1461 Trabzon FK (Tarsus İlçe) 14.00 Sarıyer - Altay (Yusuf Ziya Öniş)

Sarıyer - Altay (Yusuf Ziya Öniş) 14.00 İnegölspor - Fethiyespor (İnegöl İlçe)

İnegölspor - Fethiyespor (İnegöl İlçe) 14.00 Altınordu - Karaköprü Belediyespor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün)

Kırmızı Grup Maç Programı

Kırmızı Grup'ta oynanacak karşılaşmalar ise şöyle:

14.00 Ankara Demirspor - Motolux 68 Aksarayspor (TCDD Ankara Demirspor)

Ankara Demirspor - Motolux 68 Aksarayspor (TCDD Ankara Demirspor) 14.00 Diyarbekirspor - Çimentaş Elazığspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

Diyarbekirspor - Çimentaş Elazığspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha) 14.00 Karacabey Belediyespor - Belediye Derincespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Karacabey Belediyespor - Belediye Derincespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker) 14.00 Bucaspor 1928 - Ülkea Nazillispor (Yeni Buca)

Bucaspor 1928 - Ülkea Nazillispor (Yeni Buca) 14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Karaman FK (Maltepe Hasan Polat)

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Karaman FK (Maltepe Hasan Polat) 14.00 Giresunspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Çotanak)

Giresunspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Çotanak) 14.00 Merkür Jet Erbaaspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi (Erbaa Yeni İlçe)

Merkür Jet Erbaaspor - Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi (Erbaa Yeni İlçe) 14.00 Somaspor - Menemen FK (Soma Atatürk)

Somaspor - Menemen FK (Soma Atatürk) 14.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor - Artı Değer Vanspor (Serik İsmail Oğan)

Takımlar, bu zorlu mücadeleler için tüm hazırlıklarını tamamladı. Futbolseverler, yarınki maçlar için heyecanla bekliyor.