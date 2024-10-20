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Nesine 2. Lig'de Liderler Belli Oldu

8. haftanın ardından Menemen FK ve Batman Petrolspor liderlik koltuğuna oturdu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 21:42
Nesine 2. Lig'de Liderler Belli Oldu

Futbol: Nesine 2. Lig'de 8. Hafta Görünümü

8. haftanın tamamlanmasıyla birlikte Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta Menemen FK liderliğini korurken, Beyaz Grup'ta ise Batman Petrolspor haftayı lider olarak tamamladı.

Kırmızı Grup'ta Menemen FK Fark Oluşturdu

Kırmızı Grup'ta liderlikteki Menemen FK, Motolux 68 Aksarayspor'u 2-0 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. İkinci sırada bulunan Serik Belediyespor da, puanını artırarak yarışta iddialı konumda kalmaya devam etti.

Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor Fırtınası

Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, haftaya 3. sıradan başladıktan sonra sahasında 1461 Trabzon FK’yı 1-0 mağlup ederek liderliği ele geçirdi. GMG Kastamonuspor, evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kalarak liderlik mücadelesinde geride kaldı.

Puan Durumu

8. hafta sonrası oluşan puan durumu şu şekildedir: Kırmızı Grup

  • 1. Menemen FK: 17 Puan
  • 2. Motolux 68 Aksarayspor: 15 Puan
  • 3. Serik Belediyespor: 15 Puan
  • 4. Bucaspor 1928: 12 Puan
  • 5. Çimentas Elazığspor: 12 Puan
Beyaz Grup
  • 1. Batman Petrol Spor: 18 Puan
  • 2. Altınordu: 12 Puan
  • 3. Anagold 24 Erzincanspor: 14 Puan
  • 4. GMG Kastamonuspor: 13 Puan
  • 5. Sarıyer: 12 Puan

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