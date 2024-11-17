Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 12. Hafta Sonuçları

Futbolseverlerin merakla beklediği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. hafta maçları tamamlandı. Tek bir maç haricinde, grupta bu hafta sona eren karşılaşmalar, takımların puan durumunu etkileyen önemli sonuçlar doğurdu.

Beyaz Grup Maç Programı

Beyaz Grup'ta ise hafta, yarın oynanacak Batman Petrol-Afyonspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Bugün Yapılan Maçlar ve Sonuçları

Beyaz Grup

GMG Kastamonuspor - E Koleji Isparta 32: 0-0

Anagold 24Erzincanspor - İskenderunspor: 2-1

1461 Trabzon FK - Bulut Yeşil İnşaat Adana 01: 0-0

Altay - Sarıyer: 1-5

Fethiyespor - İnegölspor: 0-0

Kırmızı Grup

Motolux 68 Aksarayspor - Ankara Demirspor: 3-2

Çimentaş Elazığspor - Diyarbekirspor: 0-0

Belediye Derincespor - Karacabey Belediyespor: 0-2

Nazillispor - Bucaspor 1928: 0-1

Karaman FK - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu - Giresunspor: 1-0

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi FK - Merkür Jet Erbaaspor: 2-1

Menemen FK - Somaspor: 1-3

Artı Değer Vanspor - Serik Belediyespor: 1-2

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