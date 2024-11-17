Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Güncel Durumu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. haftanın tamamlanmasıyla birlikte takımlar arasındaki rekabet kızıştı. Motolux 68 Aksarayspor, 12. hafta sonunda grupta ilk sırada yer alarak liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup Puan Durumu

Aşağıda Kırmızı Grup'taki güncel puan durumu yer almaktadır:

Takım O G B M AV P 1. MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 12 10 1 1 27 31 2. SERİK BELEDİYESPOR 12 9 2 1 18 30 3. MENEMEN FK 12 9 2 1 17 28 4. BUCASPOR 1928 12 8 2 2 17 26 5. ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 12 7 3 2 21 24 6. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 12 6 3 3 19 21 7. KARACABEY BELEDİYE SPOR 12 6 2 4 19 20 8. ARTI DEĞER VAN SPOR FK 12 5 3 4 16 18 9. KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ 12 4 5 3 17 17 10. KARAMAN FK 12 4 5 3 16 16 11. ANKARA DEMİRSPOR 12 3 5 4 17 17 12. SOMASPOR 12 3 5 4 -1 13 13. MERKÜR JET ERBAASPOR 12 2 3 7 -16 9 14. TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 12 2 3 7 -10 8 15. BELEDİYE DERİNCE SPOR 12 1 5 6 -14 8 16. NAZİLLİ SPOR 12 1 3 8 -14 6 17. DİYARBEKİR SPOR 12 1 2 9 -19 5 18. GİRESUNSPOR 12 1 2 9 -21 5

Takımlar arasındaki mücadele önümüzdeki haftalarda da devam ederken, gözler Motolux 68 Aksarayspor'un peşindeki rakiplerde olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.