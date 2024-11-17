Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Güncel Durumu
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. haftanın tamamlanmasıyla birlikte takımlar arasındaki rekabet kızıştı. Motolux 68 Aksarayspor, 12. hafta sonunda grupta ilk sırada yer alarak liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup Puan Durumu
Aşağıda Kırmızı Grup'taki güncel puan durumu yer almaktadır:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|1. MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|12
|10
|1
|1
|27
|31
|2. SERİK BELEDİYESPOR
|12
|9
|2
|1
|18
|30
|3. MENEMEN FK
|12
|9
|2
|1
|17
|28
|4. BUCASPOR 1928
|12
|8
|2
|2
|17
|26
|5. ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|12
|7
|3
|2
|21
|24
|6. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|12
|6
|3
|3
|19
|21
|7. KARACABEY BELEDİYE SPOR
|12
|6
|2
|4
|19
|20
|8. ARTI DEĞER VAN SPOR FK
|12
|5
|3
|4
|16
|18
|9. KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
|12
|4
|5
|3
|17
|17
|10. KARAMAN FK
|12
|4
|5
|3
|16
|16
|11. ANKARA DEMİRSPOR
|12
|3
|5
|4
|17
|17
|12. SOMASPOR
|12
|3
|5
|4
|-1
|13
|13. MERKÜR JET ERBAASPOR
|12
|2
|3
|7
|-16
|9
|14. TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|12
|2
|3
|7
|-10
|8
|15. BELEDİYE DERİNCE SPOR
|12
|1
|5
|6
|-14
|8
|16. NAZİLLİ SPOR
|12
|1
|3
|8
|-14
|6
|17. DİYARBEKİR SPOR
|12
|1
|2
|9
|-19
|5
|18. GİRESUNSPOR
|12
|1
|2
|9
|-21
|5
Takımlar arasındaki mücadele önümüzdeki haftalarda da devam ederken, gözler Motolux 68 Aksarayspor'un peşindeki rakiplerde olacak.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.