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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. hafta sona erdi, Motolux 68 Aksarayspor liderliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:48
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Güncel Durumu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 12. haftanın tamamlanmasıyla birlikte takımlar arasındaki rekabet kızıştı. Motolux 68 Aksarayspor, 12. hafta sonunda grupta ilk sırada yer alarak liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup Puan Durumu

Aşağıda Kırmızı Grup'taki güncel puan durumu yer almaktadır:

TakımOGBMAVP
1. MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR1210112731
2. SERİK BELEDİYESPOR129211830
3. MENEMEN FK129211728
4. BUCASPOR 1928128221726
5. ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR127322124
6. BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ126331921
7. KARACABEY BELEDİYE SPOR126241920
8. ARTI DEĞER VAN SPOR FK125341618
9. KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ124531717
10. KARAMAN FK124531616
11. ANKARA DEMİRSPOR123541717
12. SOMASPOR12354-113
13. MERKÜR JET ERBAASPOR12237-169
14. TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU12237-108
15. BELEDİYE DERİNCE SPOR12156-148
16. NAZİLLİ SPOR12138-146
17. DİYARBEKİR SPOR12129-195
18. GİRESUNSPOR12129-215

Takımlar arasındaki mücadele önümüzdeki haftalarda da devam ederken, gözler Motolux 68 Aksarayspor'un peşindeki rakiplerde olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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