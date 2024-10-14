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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. Hafta Sona Erdi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. hafta, Diyarbekirspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun berabere kalmasıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:32
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. Hafta Sona Erdi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 7. Hafta Sonu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta gerçekleştirilen 7. hafta, sadece bir karşılaşmayla noktalandı. Grupta dikkat çeken mücadelede, Diyarbekirspor ile Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu takımları karşı karşıya geldi.

Beraberlik Sonucu

Bu hafta oynanan tek maçta her iki takım da galibiyet elde edemedi ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuç, takımların puan durumundaki mücadelelerini daha da kritik hale getirdi.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki takip eden haftalarda daha heyecanlı karşılaşmaların yaşanması bekleniyor.

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