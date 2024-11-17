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Nesine 3. Lig 11. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 3. Lig'de 11. hafta maçları sona erdi, grup maçlarının sonuçları merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:35
Nesine 3. Lig 11. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 3. Lig'de 11. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 11. hafta mücadelesi bugün tamamlandı. İşte günün sonuçları:

1. Grup Sonuçları

  • Ergene Velimeşespor - Tokat Belediye Plevnespor: 0-1
  • Muşspor - Düzce Cam Düzcespor: 2-2
  • Anadolu Üniversitesi - Karşıyaka: 3-1
  • HG Hospital Kahramanmaraşspor - Bornova 1877: 1-1
  • Belediye Kütahyaspor - 23 Elazığ FK: 1-3
  • Kırşehir Futbol - Kuşadasıspor: 2-3

2. Grup Sonuçları

  • Nevşehir Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-0
  • Adıyaman FK - Tire 2021: 1-2
  • Fatsa Belediyespor - Muğlaspor: 4-0
  • Uşakspor - Silivrispor: 6-0
  • Onuksports Kelkit Hürriyetspor - ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1

3. Grup Sonuçları

  • Küçükçekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
  • Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
  • Viranşehir Belediyespor - Bayburt Özel İdare: 2-2
  • Pazarspor - Osmaniyespor FK: 1-0
  • Çankayaspor - Çorluspor 1947: 0-0
  • Alanya 1221 - Karabük İdmanyurdu: 1-1

4. Grup Sonuçları

  • Denizlispor - 7 Eylül Turgutlu 1984: 0-4
  • Mardin 1969 - Sebat Gençlikspor: 1-1
  • Niğde Belediyesispor - Kırıkkale FK: 0-2
  • Bursa Nilüfer - Kolibri Ağrı 1970: 1-1
  • Polatlı 1926 - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
  • Solwie Enerji Erciyes 38 - Edirnespor: 1-0

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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