Nesine 3. Lig 11. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 3. Lig'de 11. Hafta Maç Sonuçları
Nesine 3. Lig'de 11. hafta mücadelesi bugün tamamlandı. İşte günün sonuçları:
1. Grup Sonuçları
- Ergene Velimeşespor - Tokat Belediye Plevnespor: 0-1
- Muşspor - Düzce Cam Düzcespor: 2-2
- Anadolu Üniversitesi - Karşıyaka: 3-1
- HG Hospital Kahramanmaraşspor - Bornova 1877: 1-1
- Belediye Kütahyaspor - 23 Elazığ FK: 1-3
- Kırşehir Futbol - Kuşadasıspor: 2-3
2. Grup Sonuçları
- Nevşehir Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-0
- Adıyaman FK - Tire 2021: 1-2
- Fatsa Belediyespor - Muğlaspor: 4-0
- Uşakspor - Silivrispor: 6-0
- Onuksports Kelkit Hürriyetspor - ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
3. Grup Sonuçları
- Küçükçekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
- Viranşehir Belediyespor - Bayburt Özel İdare: 2-2
- Pazarspor - Osmaniyespor FK: 1-0
- Çankayaspor - Çorluspor 1947: 0-0
- Alanya 1221 - Karabük İdmanyurdu: 1-1
4. Grup Sonuçları
- Denizlispor - 7 Eylül Turgutlu 1984: 0-4
- Mardin 1969 - Sebat Gençlikspor: 1-1
- Niğde Belediyesispor - Kırıkkale FK: 0-2
- Bursa Nilüfer - Kolibri Ağrı 1970: 1-1
- Polatlı 1926 - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
- Solwie Enerji Erciyes 38 - Edirnespor: 1-0
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.