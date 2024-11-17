Nesine 3. Lig 11. Hafta Maç Sonuçları Açıklandı

Nesine 3. Lig'de 11. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 11. hafta mücadelesi bugün tamamlandı. İşte günün sonuçları:

1. Grup Sonuçları

Ergene Velimeşespor - Tokat Belediye Plevnespor: 0-1

- Tokat Belediye Plevnespor: Muşspor - Düzce Cam Düzcespor: 2-2

- Düzce Cam Düzcespor: Anadolu Üniversitesi - Karşıyaka: 3-1

- Karşıyaka: HG Hospital Kahramanmaraşspor - Bornova 1877: 1-1

- Bornova 1877: Belediye Kütahyaspor - 23 Elazığ FK: 1-3

- 23 Elazığ FK: Kırşehir Futbol - Kuşadasıspor: 2-3

2. Grup Sonuçları

Nevşehir Belediyespor - Etimesgut Belediyespor: 0-0

- Etimesgut Belediyespor: Adıyaman FK - Tire 2021: 1-2

- Tire 2021: Fatsa Belediyespor - Muğlaspor: 4-0

- Muğlaspor: Uşakspor - Silivrispor: 6-0

- Silivrispor: Onuksports Kelkit Hürriyetspor - ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1

3. Grup Sonuçları

Küçükçekmece Sinopspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

- Ayvalıkgücü Belediyespor: Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1

- Yozgat Belediyesi Bozokspor: Viranşehir Belediyespor - Bayburt Özel İdare: 2-2

- Bayburt Özel İdare: Pazarspor - Osmaniyespor FK: 1-0

- Osmaniyespor FK: Çankayaspor - Çorluspor 1947: 0-0

- Çorluspor 1947: Alanya 1221 - Karabük İdmanyurdu: 1-1

4. Grup Sonuçları

Denizlispor - 7 Eylül Turgutlu 1984: 0-4

- 7 Eylül Turgutlu 1984: Mardin 1969 - Sebat Gençlikspor: 1-1

- Sebat Gençlikspor: Niğde Belediyesispor - Kırıkkale FK: 0-2

- Kırıkkale FK: Bursa Nilüfer - Kolibri Ağrı 1970: 1-1

- Kolibri Ağrı 1970: Polatlı 1926 - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

- Büyükçekmece Tepecikspor: Solwie Enerji Erciyes 38 - Edirnespor: 1-0

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.