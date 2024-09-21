Nesine 3. Lig 3. Hafta Müsabakaları Geride Kaldı

Nesine 3. Lig'de 3. Haftanın Sonuçları

Bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarla birlikte, Nesine 3. Lig 3. hafta heyecanı başladı. Takımlar arasında gerçekleşen maçlar sonuçları ile spor severlerin dikkatini çekti.

1. Grup Sonuçları

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Artvin Hopaspor: 6-2

2. Grup Sonuçları

Balıkesirspor - Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 0-1

3. Grup Sonuçları

1923 Mustafa Kemalpaşaspor - Çorluspor 1947: 0-1

Küçükçekmece Sinopspor - Çankayaspor: 2-0

Hafta boyunca diğer karşılaşmaların da sonuçlarının belirlenmesiyle birlikte, ligdeki takımların durumları daha da netleşecek.