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Nesine 3. Lig 3. Haftası Sonuçları Açıklandı

Nesine 3. Lig'de 3. hafta maçları sona erdi. Alınan sonuçlar detaylı olarak aktarıldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 21:37
Nesine 3. Lig 3. Haftası Sonuçları Açıklandı

Nesine 3. Lig Haftalık Müsabaka Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 3. hafta bugün yapılan heyecan dolu karşılaşmalarla tamamlandı. İşte alınan sonuçlar:

1. Grup Maç Sonuçları

  • Tokat Belediye Plevnespor - Kırşehir FK: 2-2
  • Muşspor - Belediye Kütahyaspor: 2-1
  • Kahramanmaraşspor - Kuşadasıspor: 3-0
  • Düzce Cam Düzcespor - Bulvarspor: 4-0
  • Anadolu Üniversitesi - Silifke Belediyespor: 0-4
  • Ergene Velimeşespor - Bursaspor: 0-3
  • Karşıyaka - 23 Elazığ FK: 2-0

2. Grup Maç Sonuçları

  • Smart Holding AŞ Çayelispor - Amasyaspor FK: 2-2
  • Adıyaman FK - Türk Metal 1963 Spor: 0-2
  • Nevşehir Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-3
  • Etimesgut Belediyespor - Silivrispor: 0-2
  • Beykoz İshaklıspor - Uşakspor: 1-2
  • İnegöl Kafkasspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
  • Tire 2021 FK - Muğlaspor: 0-0

3. Grup Maç Sonuçları

  • Bayburt Özel İdarespor - Osmaniyespor: 1-0
  • Viranşehir Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 0-2
  • Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Pazarspor: 0-0
  • Yozgat Belediyesi Bozokspor - 52 Orduspor: 1-1
  • Ayvalıkgücü Belediyespor - Alanya 1221: 3-2
  • 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor - Aliağa Futbol: 1-1

4. Grup Maç Sonuçları

  • Sebat Gençlikspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 6-0
  • Mardin 1969 Spor - Bursa Nilüfer Futbol: 0-0
  • Niğde Belediyespor - Edirnespor: 1-1
  • Kırıkkale FK - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-2
  • Zonguldak Kömürspor - Kolibri Ağrı 1970 Spor: 2-0
  • Turgutluspor - Erciyes 38 Futbol: 0-2
  • Denizlispor - Polatlı 1926 Spor: 1-1
  • Orduspor 1967 - Bergama Sportif Faaliyetler: 3-1

Bu sonuçlarla birlikte takımlar sahada gösterdikleri performansla gelecek maçlar için hazırlık yapmaya başlayacaklar.

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