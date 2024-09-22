Nesine 3. Lig 3. Haftası Sonuçları Açıklandı

Nesine 3. Lig Haftalık Müsabaka Sonuçları
Nesine 3. Lig'de 3. hafta bugün yapılan heyecan dolu karşılaşmalarla tamamlandı. İşte alınan sonuçlar:
1. Grup Maç Sonuçları
- Tokat Belediye Plevnespor - Kırşehir FK: 2-2
- Muşspor - Belediye Kütahyaspor: 2-1
- Kahramanmaraşspor - Kuşadasıspor: 3-0
- Düzce Cam Düzcespor - Bulvarspor: 4-0
- Anadolu Üniversitesi - Silifke Belediyespor: 0-4
- Ergene Velimeşespor - Bursaspor: 0-3
- Karşıyaka - 23 Elazığ FK: 2-0
2. Grup Maç Sonuçları
- Smart Holding AŞ Çayelispor - Amasyaspor FK: 2-2
- Adıyaman FK - Türk Metal 1963 Spor: 0-2
- Nevşehir Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 0-3
- Etimesgut Belediyespor - Silivrispor: 0-2
- Beykoz İshaklıspor - Uşakspor: 1-2
- İnegöl Kafkasspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0
- Tire 2021 FK - Muğlaspor: 0-0
3. Grup Maç Sonuçları
- Bayburt Özel İdarespor - Osmaniyespor: 1-0
- Viranşehir Belediyespor - Karabük İdmanyurdu: 0-2
- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Pazarspor: 0-0
- Yozgat Belediyesi Bozokspor - 52 Orduspor: 1-1
- Ayvalıkgücü Belediyespor - Alanya 1221: 3-2
- 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor - Aliağa Futbol: 1-1
4. Grup Maç Sonuçları
- Sebat Gençlikspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 6-0
- Mardin 1969 Spor - Bursa Nilüfer Futbol: 0-0
- Niğde Belediyespor - Edirnespor: 1-1
- Kırıkkale FK - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-2
- Zonguldak Kömürspor - Kolibri Ağrı 1970 Spor: 2-0
- Turgutluspor - Erciyes 38 Futbol: 0-2
- Denizlispor - Polatlı 1926 Spor: 1-1
- Orduspor 1967 - Bergama Sportif Faaliyetler: 3-1
Bu sonuçlarla birlikte takımlar sahada gösterdikleri performansla gelecek maçlar için hazırlık yapmaya başlayacaklar.