Nesine 3. Lig'de 4. hafta başladı. Dört grupta oynanan 11 maçın sonuçları ve dikkat çeken skorlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 18:38
Nesine 3. Lig 4. Hafta: 11 Maçta Sonuçlar ve Öne Çıkanlar

Nesine 3. Lig'de 4. Hafta Perdesi Açıldı

Futbolda Nesine 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi, oynanan 11 maçla başladı. Dört grupta gerçekleşen karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Grup

Polatlı 1926 - Çorluspor 1947: 0-1

Küçükçekmece Sinopspor - İnegöl Kafkasspor: 0-0

Kestel Çilekspor - Etimesgutspor: 0-2

Bursa Nilüfer Futbol - İnkılap Futbol: 1-0

2. Grup

Mdgrup Osmaniyespor - Kahramanmaraşspor: 3-0

Karaköprü Belediyespor - Erciyes 38: 1-0

Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 - Niğde Belediyespor: 1-2

3. Grup

1926 Bulancakspor - 52 Orduspor: 2-2

Amasyaspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Çayelispor - Tokat Belediyespor: 0-2

4. Grup

İzmir Çoruhlu FK - Söke 1970: 0-1

