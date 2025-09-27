Nesine 3. Lig 4. Hafta: 11 Maçta Sonuçlar ve Öne Çıkanlar

Nesine 3. Lig'de 4. Hafta Perdesi Açıldı
Futbolda Nesine 3. Lig'de 4. hafta mücadelesi, oynanan 11 maçla başladı. Dört grupta gerçekleşen karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup
Polatlı 1926 - Çorluspor 1947: 0-1
Küçükçekmece Sinopspor - İnegöl Kafkasspor: 0-0
Kestel Çilekspor - Etimesgutspor: 0-2
Bursa Nilüfer Futbol - İnkılap Futbol: 1-0
2. Grup
Mdgrup Osmaniyespor - Kahramanmaraşspor: 3-0
Karaköprü Belediyespor - Erciyes 38: 1-0
Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 - Niğde Belediyespor: 1-2
3. Grup
1926 Bulancakspor - 52 Orduspor: 2-2
Amasyaspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Çayelispor - Tokat Belediyespor: 0-2
4. Grup
İzmir Çoruhlu FK - Söke 1970: 0-1