Nesine 3. Lig 4. Hafta: Günün Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 4. Hafta Tamamlandı
Futbolda Nesine 3. Lig'de 4. haftanın perdesi kapandı. Dört grupta bugün oynanan müsabakaların alınan sonuçları aşağıda yer almaktadır.
1. Grup
Edirnespor-Astor Enerji Çankayaspor: 0-1
Yalova FK 77-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Bulvarspor-Galataspor: 1-0
Silivrispor-Beykoz İshaklıspor: 0-1
2. Grup
Ağrı 1970 SK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-0
Kilis 1984-Kırıkkale FK: 0-3
Malatya Yeşilyurtspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-2
Suvermez Kapadokyaspor-12 Bingölspor: 2-1
Silifke Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1
3. Grup
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Artvin Hopaspor: 2-0
Sebat Gençlikspor-Pazarspor: 3-1
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Karabük İdmanyurdu-Zonguldakspor: 0-0
Orduspor 1967-Giresunspor: 2-2
4. Grup
Oktaş Uşakspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 1-0
Alanya 1221-Karşıyaka: 1-2
Eskişehir Anadoluspor-Tire 2021: 1-0
Nazillispor-Bornova 1877: 0-2
Afyonspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-3
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Kütahyaspor: 2-2
Altay-Eskişehirspor: 2-3