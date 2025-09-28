Nesine 3. Lig 4. Hafta: Günün Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı. Dört grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ve öne çıkan skorlar burada.

Nesine 3. Lig'de 4. Hafta Tamamlandı

Futbolda Nesine 3. Lig'de 4. haftanın perdesi kapandı. Dört grupta bugün oynanan müsabakaların alınan sonuçları aşağıda yer almaktadır.

1. Grup

Edirnespor-Astor Enerji Çankayaspor: 0-1
Yalova FK 77-Bursa Yıldırımspor: 0-0
Bulvarspor-Galataspor: 1-0
Silivrispor-Beykoz İshaklıspor: 0-1

2. Grup

Ağrı 1970 SK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 2-0
Kilis 1984-Kırıkkale FK: 0-3
Malatya Yeşilyurtspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 2-2
Suvermez Kapadokyaspor-12 Bingölspor: 2-1
Silifke Belediyespor-Diyarbekirspor: 0-1

3. Grup

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Artvin Hopaspor: 2-0
Sebat Gençlikspor-Pazarspor: 3-1
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Karabük İdmanyurdu-Zonguldakspor: 0-0
Orduspor 1967-Giresunspor: 2-2

4. Grup

Oktaş Uşakspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor: 1-0
Alanya 1221-Karşıyaka: 1-2
Eskişehir Anadoluspor-Tire 2021: 1-0
Nazillispor-Bornova 1877: 0-2
Afyonspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 3-3
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Kütahyaspor: 2-2
Altay-Eskişehirspor: 2-3

