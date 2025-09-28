Nesine 3. Lig: 4. Hafta Tamamlandı — Niğde Belediyespor 2. Grup'ta Zirveye Çıktı

Nesine 3. Lig'de 4. Hafta Sona Erdi
Nesine 3. Lig'de 4. hafta müsabakaları tamamlandı. 1. Grup'ta GALATASPOR, 3. Grup'ta 52 ORDUSPOR ve 4. Grup'ta OKTAŞ UŞAKSPOR liderliklerini sürdürdü. 2. Grup'ta NİĞDE BELEDİYESPOR ise ilk sıraya yükseldi.
Puan Durumu
1. Grup
- 1. Grup
OGBMAYAVP1.GALATASPOR430182692.ETİMESGUTSPOR430162493.ÇORLUSPOR 1947430144094.BURSA YILDIRIMSPOR422074385.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR422063386.BEYKOZ İSHAKLISPOR421195477.YALOVA FK 77421186278.BULVARSPOR421155079.BURSA NİLÜFER FUTBOL420234-1610.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR4121431511.İNEGÖL KAFKASSPOR412145-1512.SİLİVRİSPOR410334-1313.POLATLI 1926410313-2314.KESTEL ÇİLEKSPOR410337-4315.İNKILAP FUTBOL401327-5116.EDİRNESPOR4004312-90
2. Grup
- 2. Grup
OGBMAYAVP1.NİĞDE BELEDİYESPOR4310826102.12 BİNGÖLSPOR430193693.KİLİS 1984421134-174.KIRIKKALE FK413074365.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR420235-266.MDGRUP OSMANİYESPOR412153257.AĞRI 1970412143158.SİLİFKE BELEDİYESPOR412143159.MALATYA YEŞİLYURTSPOR4121770510.ERCİYES 384121440511.DİYARBEKİRSPOR412135-2512.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL4040220413.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR411246-2414.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR411215-4415.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 1963402246-2216.KAHRAMANMARAŞSPOR401317-61
3. Grup
- 3. Grup
OGBMAYAVP1.52 ORDUSPOR43101459102.SEBAT GENÇLİKSPOR43101046103.TOKAT BELEDİYESPOR4310826104.DÜZCE CAM DÜZCESPOR422063385.1926 BULANCAKSPOR421155076.FATSA BELEDİYESPOR421144077.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR413054168.GİRESUNSPOR411277049.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR4112440410.ZONGULDAKSPOR4040110411.ÇAYELİSPOR411248-4412.ORDUSPOR 1967403145-1313.PAZARSPOR402236-3214.ARTVİN HOPASPOR402225-3215.KARABÜK İDMANYURDU4013512-7116.AMASYASPOR401318-71
4. Grup
- 4. Grup
OGBMAYAVP1.OKTAŞ UŞAKSPOR4400909122.KARŞIYAKA4400844123.ESKİŞEHİRSPOR430174394.SÖKE 1970422051485.KÜTAHYASPOR421186276.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLERSPOR421164277.BORNOVA 1877413086268.TİRE 2021420266069.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR4121550510.İZMİR ÇORUHLU FK411257-2411.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR411247-3412.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR402257-2213.ALANYA 1221402225-3214.ALTAY401337-4115.AFYONSPOR4013410-6116.NAZİLLİSPOR401317-61
Detaylı puan tabloları ve hafta özetleri, lig ilerledikçe güncellenecektir.