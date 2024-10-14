Nesine 3. Lig 6. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 6. Haftanın Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'in 1. ve 4. Grup'unda 6. hafta mücadeleleri birer karşılaşma ile sona erdi.

1. Grup'ta Dikkat Çeken Beraberlik

Haftanın kapanışında Artvin Hopaspor ve Tokat Belediye Plevnespor takımları, 0-0'lık skorla sahadan ayrıldı. Bu sonuç, her iki ekip için de puan açısından önemli bir yerde duruyor.

4. Grup Müsabakasında Eşitlik

Diğer yandan, Bursa Nilüfer Futbol ile İzmir Çoruhlu FK arasındaki 4. Grup karşılaşması da 1-1 berabere sonuçlandı. Bu durum, ligin üst sıralarını etkileyen bir sonuç olarak kaydedildi.