Nesine 3. Lig 8. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 8. Hafta Maçları Tamamlandı

Futbolseverler için önemli bir hafta geride kaldı. Nesine 3. Lig'de 8. hafta heyecanı tüm hızıyla yaşandı. İşte grup grup karşılaşmaların sonuçları:

1. Grup Sonuçları

Elazığ FK - Anadolu Üniversitesi: 0-2

- Anadolu Üniversitesi: 0-2 Artvin Hopaspor - Muşspor: 1-0

- Muşspor: 1-0 Kırşehir Futbol SK - Silifke Belediyespor: 1-4

- Silifke Belediyespor: 1-4 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Ergene Velimeşespor: 2-0

- Ergene Velimeşespor: 2-0 Kemerkent Bulvarspor - HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-3

- HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-3 Kuşadasıspor - Düzce Cam Düzcespor: 2-3

- Düzce Cam Düzcespor: 2-3 Bursaspor - Belediye Kütahyaspor: 3-0

- Belediye Kütahyaspor: 3-0 Karşıyaka - Tokat Belediye Plevnespor: 2-0

2. Grup Sonuçları

Onuksports Kelkit Hürriyetspor - T. Metal 1963 Spor: 2-1

- T. Metal 1963 Spor: 2-1 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Etimesgut Belediyespor: 1-0

- Etimesgut Belediyespor: 1-0 Smart Holding Çayelispor - Beykoz İshaklıspor: 3-2

- Beykoz İshaklıspor: 3-2 Amasyaspor - Nevşehir Belediyespor: 2-0

- Nevşehir Belediyespor: 2-0 Uşakspor - Fatsa Belediyespor: 0-1

- Fatsa Belediyespor: 0-1 Silivrispor - İnegöl Kafkasspor: 4-1

- İnegöl Kafkasspor: 4-1 Muğlaspor - Adıyaman FK: 1-1

- Adıyaman FK: 1-1 Tire 2021 FK - Balıkesirspor: 1-2

3. Grup Sonuçları

Bayburt Özel İdarespor - Küçükçekmece Sinopspor: 0-3

- Küçükçekmece Sinopspor: 0-3 Alanya 1221 Futbol SK - Pazarspor: 1-0

- Pazarspor: 1-0 Osmaniyespor - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1

- 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1 Yozgat Belediyesi Bozokspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

- Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1 Çorluspor - Viranşehir Belediyespor: 2-0

- Viranşehir Belediyespor: 2-0 52 Orduspor FK - Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-0

- Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-0 Çankayaspor - Aliağa Futbol: 0-0

- Aliağa Futbol: 0-0 Karabük İdmanyurdu - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-0

4. Grup Sonuçları

Kolibri Ağrı 1970 - Orduspor 1967: 1-0

- Orduspor 1967: 1-0 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Mardin 1969 Spor: 1-1

- Mardin 1969 Spor: 1-1 Kırıkkale FK - Denizlispor: 1-1

- Denizlispor: 1-1 Erciyes 38 Futbol SK - İzmir Çoruhlu FK: 3-2

- İzmir Çoruhlu FK: 3-2 Zonguldakspor - 7 Eylül Turgutlu 1984: 1-0

- 7 Eylül Turgutlu 1984: 1-0 Polatlı 1926 Spor - Bursa Nilüfer Futbol SK: 3-4

- Bursa Nilüfer Futbol SK: 3-4 Büyükçekmece Tepecikspor - Niğde Belediyespor: 1-2

- Niğde Belediyespor: 1-2 Edirnespor - Sebat Gençlikspor: 2-3

Futbol severler, bu heyecan dolu karşılaşmaları takip ederek takımlarının performansını değerlendirmeye devam ediyor. Ligin 8. haftası, heyecan ve sürprizlerle dolu bir şekilde sona erdi.