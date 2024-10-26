Nesine 3. Lig 8. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 8. Hafta Maçları Tamamlandı
Futbolseverler için önemli bir hafta geride kaldı. Nesine 3. Lig'de 8. hafta heyecanı tüm hızıyla yaşandı. İşte grup grup karşılaşmaların sonuçları:
1. Grup Sonuçları
- Elazığ FK - Anadolu Üniversitesi: 0-2
- Artvin Hopaspor - Muşspor: 1-0
- Kırşehir Futbol SK - Silifke Belediyespor: 1-4
- Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Ergene Velimeşespor: 2-0
- Kemerkent Bulvarspor - HG Hospital Kahramanmaraşspor: 2-3
- Kuşadasıspor - Düzce Cam Düzcespor: 2-3
- Bursaspor - Belediye Kütahyaspor: 3-0
- Karşıyaka - Tokat Belediye Plevnespor: 2-0
2. Grup Sonuçları
- Onuksports Kelkit Hürriyetspor - T. Metal 1963 Spor: 2-1
- Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Etimesgut Belediyespor: 1-0
- Smart Holding Çayelispor - Beykoz İshaklıspor: 3-2
- Amasyaspor - Nevşehir Belediyespor: 2-0
- Uşakspor - Fatsa Belediyespor: 0-1
- Silivrispor - İnegöl Kafkasspor: 4-1
- Muğlaspor - Adıyaman FK: 1-1
- Tire 2021 FK - Balıkesirspor: 1-2
3. Grup Sonuçları
- Bayburt Özel İdarespor - Küçükçekmece Sinopspor: 0-3
- Alanya 1221 Futbol SK - Pazarspor: 1-0
- Osmaniyespor - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 2-1
- Yozgat Belediyesi Bozokspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1
- Çorluspor - Viranşehir Belediyespor: 2-0
- 52 Orduspor FK - Yapılı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-0
- Çankayaspor - Aliağa Futbol: 0-0
- Karabük İdmanyurdu - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 3-0
4. Grup Sonuçları
- Kolibri Ağrı 1970 - Orduspor 1967: 1-0
- Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Mardin 1969 Spor: 1-1
- Kırıkkale FK - Denizlispor: 1-1
- Erciyes 38 Futbol SK - İzmir Çoruhlu FK: 3-2
- Zonguldakspor - 7 Eylül Turgutlu 1984: 1-0
- Polatlı 1926 Spor - Bursa Nilüfer Futbol SK: 3-4
- Büyükçekmece Tepecikspor - Niğde Belediyespor: 1-2
- Edirnespor - Sebat Gençlikspor: 2-3
Futbol severler, bu heyecan dolu karşılaşmaları takip ederek takımlarının performansını değerlendirmeye devam ediyor. Ligin 8. haftası, heyecan ve sürprizlerle dolu bir şekilde sona erdi.