Nesine 3. Lig 9. Haftasında Oynanan Müsabakaların Sonuçları

Nesine 3. Lig 9. Hafta Toplu Sonuçları
Nesine 3. Lig’in 9. haftasında 1, 2 ve 4. Grup maçları tamamlandı. 3. Grupta ise toplamda 6 karşılaşma oynandı.
1. Grup Sonuçları
- Anadolu Üniversitesi - Artvin Hopaspor: 1-1
- HG Hospital Kahramanmaraşspor - 23 Elazığ FK: 1-0
- Silifke Belediyespor - Kemerkent Bulvarspor: 1-1
- Belediye Kütahyaspor - Kırşehir Futbol SK: 0-1
- Bursaspor - Kuşadasıspor: 4-1
- Tokat Belediye Plevnespor - Düzce Cam Düzcespor: 1-2
- Ergene Velimeşespor - Karşıyaka: 1-0
- Muşspor - Bornova 1877: 1-1
2. Grup Sonuçları
- Balıkesirspor - Etimesgut Belediyespor: 0-0
- Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Tire 2021: 0-3
- Nevşehir Belediyespor - Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-1
- Adıyaman FK - Amasyaspor: 1-1
- İnegöl Kafkas SK - Muğlaspor: 2-3
- T.Metal 1963 - Silivrispor: 1-2
- Fatsa Belediyespor - Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 0-0
- Uşakspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2
3. Grup Sonuçları
- Ayvalıkgücü Belediyespor - 1923 Mustafakemalpaşa SK: 2-1
- Küçükçekmece Sinop SK - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 4-1
- 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor - Bayburt Özel İdare: 1-1
- Viranşehir Belediyespor - 52 Orduspor: 0-2
- Pazarspor - Çorluspor 1947: 0-2
- Aliağa Futbol - Alanya 1221 Futbol SK: 1-1
4. Grup Sonuçları
- 7 Eylül Turgutlu 1984 - Sebat Gençlikspor: 1-3
- Denizlispor - Zonguldakspor: 0-4
- Mardin 1969 Spor - Kırıkkale FK: 1-0
- Orduspor 1967 - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-1
- Niğde Belediyespor - Kolibri Ağrı 1970: 1-5
- İzmir Çoruhlu FK - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
- Bursa Nilüfer Futbol SK - Erciyes 38 Futbol SK: 1-1
- Polatlı 1926 - Edirnespor: 0-2