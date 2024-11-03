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Nesine 3. Lig 9. Haftasında Oynanan Müsabakaların Sonuçları

Nesine 3. Lig'in 9. haftasında gerçekleşen grup maçlarının sonuçları belli oldu. İşte detaylar:

Yayın Tarihi: 03.11.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 16:57
Nesine 3. Lig 9. Haftasında Oynanan Müsabakaların Sonuçları

Nesine 3. Lig 9. Hafta Toplu Sonuçları

Nesine 3. Lig’in 9. haftasında 1, 2 ve 4. Grup maçları tamamlandı. 3. Grupta ise toplamda 6 karşılaşma oynandı.

1. Grup Sonuçları

  • Anadolu Üniversitesi - Artvin Hopaspor: 1-1
  • HG Hospital Kahramanmaraşspor - 23 Elazığ FK: 1-0
  • Silifke Belediyespor - Kemerkent Bulvarspor: 1-1
  • Belediye Kütahyaspor - Kırşehir Futbol SK: 0-1
  • Bursaspor - Kuşadasıspor: 4-1
  • Tokat Belediye Plevnespor - Düzce Cam Düzcespor: 1-2
  • Ergene Velimeşespor - Karşıyaka: 1-0
  • Muşspor - Bornova 1877: 1-1

2. Grup Sonuçları

  • Balıkesirspor - Etimesgut Belediyespor: 0-0
  • Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri - Tire 2021: 0-3
  • Nevşehir Belediyespor - Smart Holding AŞ Çayelispor: 1-1
  • Adıyaman FK - Amasyaspor: 1-1
  • İnegöl Kafkas SK - Muğlaspor: 2-3
  • T.Metal 1963 - Silivrispor: 1-2
  • Fatsa Belediyespor - Onuksports Kelkit Hürriyet SK: 0-0
  • Uşakspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-2

3. Grup Sonuçları

  • Ayvalıkgücü Belediyespor - 1923 Mustafakemalpaşa SK: 2-1
  • Küçükçekmece Sinop SK - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 4-1
  • 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor - Bayburt Özel İdare: 1-1
  • Viranşehir Belediyespor - 52 Orduspor: 0-2
  • Pazarspor - Çorluspor 1947: 0-2
  • Aliağa Futbol - Alanya 1221 Futbol SK: 1-1

4. Grup Sonuçları

  • 7 Eylül Turgutlu 1984 - Sebat Gençlikspor: 1-3
  • Denizlispor - Zonguldakspor: 0-4
  • Mardin 1969 Spor - Kırıkkale FK: 1-0
  • Orduspor 1967 - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-1
  • Niğde Belediyespor - Kolibri Ağrı 1970: 1-5
  • İzmir Çoruhlu FK - Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
  • Bursa Nilüfer Futbol SK - Erciyes 38 Futbol SK: 1-1
  • Polatlı 1926 - Edirnespor: 0-2

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