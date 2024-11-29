Nesine 3. Lig: Alanya 1221 ve 52 Orduspor PK Eşitliği

Nesine 3. Lig Haftası Başladı

Nesine 3. Lig'de 13. hafta, bugün oynanan tek karşılaşma ile start aldı. Bu önemli mücadelede Alanya 1221 ile 52 Orduspor FK karşı karşıya geldi.

Maç Sonuçları

Maç, 0-0’lık eşitlikle son buldu. Bu sonuçla birlikte 52 Orduspor FK, puanını 25’e yükselterek, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan Alanya 1221 ise puanını 14’e çıkararak ligdeki mücadelesine devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.