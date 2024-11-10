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Nesine 3. Lig'de 10. Hafta Karşılaşmaları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları sona erdi; Bursaspor, Silivrispor, Küçükçekmece Sinop ve Sebat Gençlikspor zirvede yer aldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:41
Nesine 3. Lig'de 10. Hafta Karşılaşmaları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 10. Hafta Görünümü

Nesine 3. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Ligdeki gruplarda kritik pozisyonlar oluştu ve takımlar için puan mücadelesi kızıştı.

Gruplardaki Zirve Takımları

1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Silivrispor, 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinop ve 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor lider konumda yer alıyor.

Puan Durumları

1. Grup

1. Bursaspor: 26 puan
2. Karşıyaka: 24 puan
3. Silifke Belediyespor: 19 puan
4. Düzce Cam Düzcespor: 18 puan

2. Grup

1. Silivrispor: 22 puan
2. Muğlaspor: 18 puan
3. Uşakspor: 17 puan
4. Fatsa Belediyespor: 18 puan

3. Grup

1. Küçükçekmece Sinop: 24 puan
2. 52 Orduspor FK: 20 puan
3. Ayvalıkgücü Belediyespor: 20 puan

4. Grup

1. Sebat Gençlikspor: 25 puan
2. Zonguldakspor: 25 puan
3. Mardin 1969 Spor: 22 puan

Bu sonuçlarla birlikte, takımlar artık gelecek haftalara odaklanmış durumda. Ligin gelişimi merakla takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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