Nesine 3. Lig 10. Hafta Maç Sonuçları
Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı ve futbolseverler yine heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık etti. İşte bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar:
1. Grup
- 23 Elazığ FK - Silifke Belediyespor: 3-2
- Artvin Hopaspor - HG Hospital Kahramanmaraşspor: 0-0
- Karşıyaka - Muşspor: 2-1
- Düzce Cam Düzcespor - Ergene Velimeşespor: 4-0
- Kırşehir Futbol - Bursaspor: 1-2
- Kemerkent Bulvarspor - Belediye Kütahyaspor: 2-2
- Kuşadasıspor - Tokat Belediye Plevnespor: 1-0
2. Grup
- Muğlaspor - T. Metal 1963 Spor: 1-0
- Amasyaspor - İnegöl Kafkasspor: 3-1
- Smart Holding Çayelispor - Adıyaman FK: 1-0
- Tire 2021 FK - Nevşehir Belediyespor: 0-0
- Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Uşakspor: 0-2
- Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Balıkesirspor: 1-0
3. Grup
- 52 Orduspor FK - Pazarspor: 2-1
- Osmaniyespor - Viranşehir Belediyespor: 3-0
- Bayburt Özel İdarespor - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1
- Yozgat Belediyesi Bozokspor - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-0
- Alanya 1221 Futbol - Çankayaspor: 4-1
- Çorluspor 1947 - Aliağa Futbol: 0-2
- Karabük İdmanyurdu - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2
4. Grup
- Kolibri Ağrı 1970 - İzmir Çoruhlu FK: 2-1
- Kırıkkale FK - Orduspor 1967: 2-1
- Zonguldakspor - Mardin 1969 Spor: 1-0
- Sebat Gençlikspor - Denizlispor: 7-0
- Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol - Polatlı 1926 Spor: 1-0
- Büyükçekmece Tepecikspor - Bursa Nilüfer Futbol: 0-0
- Edirnespor - 7 Eylül Turgutlu 1984: 2-1
Bu sonuçlarla birlikte ligdeki mücadele giderek kızışıyor. Takımların performansı ve sonuçlar, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.