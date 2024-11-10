Nesine 3. Lig 10. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı ve futbolseverler yine heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık etti. İşte bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar:

1. Grup

- 23 Elazığ FK - Silifke Belediyespor: 3-2

- Artvin Hopaspor - HG Hospital Kahramanmaraşspor: 0-0

- Karşıyaka - Muşspor: 2-1

- Düzce Cam Düzcespor - Ergene Velimeşespor: 4-0

- Kırşehir Futbol - Bursaspor: 1-2

- Kemerkent Bulvarspor - Belediye Kütahyaspor: 2-2

- Kuşadasıspor - Tokat Belediye Plevnespor: 1-0

2. Grup

- Muğlaspor - T. Metal 1963 Spor: 1-0

- Amasyaspor - İnegöl Kafkasspor: 3-1

- Smart Holding Çayelispor - Adıyaman FK: 1-0

- Tire 2021 FK - Nevşehir Belediyespor: 0-0

- Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Uşakspor: 0-2

- Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Balıkesirspor: 1-0

3. Grup

- 52 Orduspor FK - Pazarspor: 2-1

- Osmaniyespor - Viranşehir Belediyespor: 3-0

- Bayburt Özel İdarespor - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1

- Yozgat Belediyesi Bozokspor - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-0

- Alanya 1221 Futbol - Çankayaspor: 4-1

- Çorluspor 1947 - Aliağa Futbol: 0-2

- Karabük İdmanyurdu - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

4. Grup

- Kolibri Ağrı 1970 - İzmir Çoruhlu FK: 2-1

- Kırıkkale FK - Orduspor 1967: 2-1

- Zonguldakspor - Mardin 1969 Spor: 1-0

- Sebat Gençlikspor - Denizlispor: 7-0

- Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol - Polatlı 1926 Spor: 1-0

- Büyükçekmece Tepecikspor - Bursa Nilüfer Futbol: 0-0

- Edirnespor - 7 Eylül Turgutlu 1984: 2-1

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki mücadele giderek kızışıyor. Takımların performansı ve sonuçlar, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.