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Nesine 3. Lig'de 10. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 10. hafta maç sonuçları belli oldu. Heyecan dolu mücadelelerde alınan skorlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:33
Nesine 3. Lig'de 10. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 3. Lig 10. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 10. hafta maçları tamamlandı ve futbolseverler yine heyecan dolu karşılaşmalara tanıklık etti. İşte bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar:

1. Grup

- 23 Elazığ FK - Silifke Belediyespor: 3-2
- Artvin Hopaspor - HG Hospital Kahramanmaraşspor: 0-0
- Karşıyaka - Muşspor: 2-1
- Düzce Cam Düzcespor - Ergene Velimeşespor: 4-0
- Kırşehir Futbol - Bursaspor: 1-2
- Kemerkent Bulvarspor - Belediye Kütahyaspor: 2-2
- Kuşadasıspor - Tokat Belediye Plevnespor: 1-0

2. Grup

- Muğlaspor - T. Metal 1963 Spor: 1-0
- Amasyaspor - İnegöl Kafkasspor: 3-1
- Smart Holding Çayelispor - Adıyaman FK: 1-0
- Tire 2021 FK - Nevşehir Belediyespor: 0-0
- Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Uşakspor: 0-2
- Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Balıkesirspor: 1-0

3. Grup

- 52 Orduspor FK - Pazarspor: 2-1
- Osmaniyespor - Viranşehir Belediyespor: 3-0
- Bayburt Özel İdarespor - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-1
- Yozgat Belediyesi Bozokspor - 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor: 1-0
- Alanya 1221 Futbol - Çankayaspor: 4-1
- Çorluspor 1947 - Aliağa Futbol: 0-2
- Karabük İdmanyurdu - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-2

4. Grup

- Kolibri Ağrı 1970 - İzmir Çoruhlu FK: 2-1
- Kırıkkale FK - Orduspor 1967: 2-1
- Zonguldakspor - Mardin 1969 Spor: 1-0
- Sebat Gençlikspor - Denizlispor: 7-0
- Solwie Enerji Erciyes 38 Futbol - Polatlı 1926 Spor: 1-0
- Büyükçekmece Tepecikspor - Bursa Nilüfer Futbol: 0-0
- Edirnespor - 7 Eylül Turgutlu 1984: 2-1

Bu sonuçlarla birlikte ligdeki mücadele giderek kızışıyor. Takımların performansı ve sonuçlar, futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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