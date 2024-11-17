Nesine 3. Lig'de 11. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Nesine 3. Lig'de 11. Hafta Karşılaşmaları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları sona erdi. Ligin heyecanı dorukta sürerken, her grupta lider takımlar belirlendi.

Grup Liderleri

11. hafta sonrasında grup liderleri şu şekilde belirlendi:

1. Grup: Bursaspor

Bursaspor 2. Grup: Uşakspor

Uşakspor 3. Grup: Küçükçekmece Sinopspor

Küçükçekmece Sinopspor 4. Grup: Sebat Gençlikspor

1. Grup Puan Durumu

1. BURSASPOR | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 | 2 | 92 2. KARŞIYAKA | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 16 | 71 3. SİLİFKE BELEDİYESPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 21 | 61 ...

2. Grup Puan Durumu

1. UŞAKSPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 22 | 66 2. SILIVRİSPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 48 | 66 ...

3. Grup Puan Durumu

1. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 21 | 71 2. 52 ORDUSPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 62 ...

4. Grup Puan Durumu

1. SEBAT GENÇLİKSPOR | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 20 | 62 2. ZONGULDAKSPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 50 ...

Gözden Kaçırılmayacak Detaylar

Her grupta büyük bir rekabet yaşanırken, takımların performansları dikkat çekiyor. Ligin ilerleyen haftalarında sürpriz sonuçlar ve heyecan dolu mücadeleler bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.