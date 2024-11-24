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Nesine 3. Lig'de 12. Haftada Liderler Belli Oldu

Nesine 3. Lig'in 12. haftasında Bursaspor, Muğlaspor, Küçükçekmece Sinopspor ve Zonguldakspor gruplarını lider tamamladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 17:18
Nesine 3. Lig'de 12. Haftada Liderler Belli Oldu

Nesine 3. Lig'de 12. Haftanın Özeti

Nesine 3. Lig'in 12. haftası, olumsuz hava koşulları nedeniyle sadece üç maçın ertelendiği bir atmosferde tamamlandı. Düzce Cam Düzcespor-Anadolu Üniversitesi ve Tokat Belediye Plevnespor-Muşspor karşılaşmaları dışında tamamlanan 1. Grup'ta, Bursaspor liderliğini koruyor. Bursaspor, en yakın takipçisinin 4 puan önünde haftaya girdi.

2. Grup'ta Muğlaspor Zirveye Yerleşti

2. Grup'ta ise Muğlaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatarak liderlik koltuğuna oturdu. Bu durum, Muğlaspor'un şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir adım oldu.

Küçükçekmece Sinopspor ve 52 Orduspor FK

3. Grup'ta, ertelenen Çorluspor 1947-Alanya 1921 karşılaşması hariç, lider Küçükçekmece Sinopspor puan kaybı yaşamasa da bu haftayı kayıpsız geçiren 52 Orduspor FK ile Ayvalıkgücü Belediyespor'un puanları eşitlemesi, yarışta heyecanı artırdı. Ancak Küçükçekmece Sinopspor, averajla liderliğini sürdürdü.

Zonguldakspor Zirveye Yerleşti

4. Grup'ta, Sebat Gençlikspor'un mağlubiyetle kapattığı haftada 3 puan alan Zonguldakspor, rakibinin 2 puan önüne geçerek zirveye yerleşti. Bu gelişme, Zonguldakspor'un şampiyonluk yolundaki kararlılığını gözler önüne serdi.

Grupların Durumu

1. Grup

1. Grup'ta ekiplerin durumu şu şekildedir:

  • 1. BURSASPOR: 12 O, 10 G, 2 B, 0 M, 25 P
  • 2. KARŞIYAKA: 12 O, 8 G, 2 B, 2 M, 21 P
  • 3. SİLİFKE BELEDİYE SPOR: 12 O, 6 G, 4 B, 2 M, 18 P
  • ... (diğer takımlar)

2. Grup

2. Grup'taki son durum:

  • 1. MUĞLASPOR: 12 O, 7 G, 3 B, 2 M, 19 P
  • 2. SİLİVRİSPOR: 12 O, 7 G, 3 B, 2 M, 17 P
  • ... (diğer takımlar)

3. Grup

3. Grup’taki takımlar:

  • 1. KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR: 12 O, 7 G, 3 B, 2 M, 23 P
  • 2. 52 ORDUSPOR: 12 O, 7 G, 2 B, 3 M, 19 P
  • ... (diğer takımlar)

4. Grup

4. Grup'ta son durum şöyle:

  • 1. ZONGULDAKSPOR: 12 O, 9 G, 2 B, 1 M, 28 P
  • 2. SEBAT GENÇLİKSPOR: 12 O, 8 G, 2 B, 2 M, 26 P
  • ... (diğer takımlar)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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