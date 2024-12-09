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Nesine 3. Lig'de 14. Hafta: Balıkesirspor Zirvede

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 14. hafta mücadeleleri sonuçlandı. Balıkesirspor liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:38
Nesine 3. Lig'de 14. Hafta: Balıkesirspor Zirvede

Nesine 3. Lig 2. Grup 14. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 14. hafta iki takımın karşı karşıya geldiği tek maçla sona erdi. Muğlaspor, Silivrispor ile 0-0 berabere kalarak haftayı golsüz kapattı.

Bu süreçte sahasında İnegöl Kafkas SK'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Balıkesirspor, 14. haftayı lider tamamlamayı başardı.

Puan Durumu

14. hafta sonrası puan durumu ise şu şekilde oluştu:

TakımOGBMAVPUAN
1. Balıkesirspor148242632
2. Silivrispor147432425
3. Muğlaspor147431525
4. Amasyaspor FK146262324
5. Smart Holding Çayelispor146351823
6. Uşakspor147251322
7. Fatsa Belediyespor146442121
8. Etimesgut Belediyespor146441821
9. Onuksports Kelkit Hürriyetspor145631521
10. Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor14491917
11. Tire 2021 FK144641616
12. Nevşehir Belediye Spor14275-1313
13. T. Metal 1963 Spor14338-1012
14. İnegöl Kafkas SK14338-911
15. Beykoz İshaklıspor14257-108
16. Adıyaman FK141310-273

Balıkesirspor, önümüzdeki haftalarda da liderliğini sürdürme hedefiyle mücadele edecek.

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