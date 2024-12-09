Nesine 3. Lig'de 14. Hafta: Balıkesirspor Zirvede

Nesine 3. Lig 2. Grup 14. Hafta Sonuçları
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 14. hafta iki takımın karşı karşıya geldiği tek maçla sona erdi. Muğlaspor, Silivrispor ile 0-0 berabere kalarak haftayı golsüz kapattı.
Bu süreçte sahasında İnegöl Kafkas SK'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Balıkesirspor, 14. haftayı lider tamamlamayı başardı.
Puan Durumu
14. hafta sonrası puan durumu ise şu şekilde oluştu:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AV
|PUAN
|1. Balıkesirspor
|14
|8
|2
|4
|26
|32
|2. Silivrispor
|14
|7
|4
|3
|24
|25
|3. Muğlaspor
|14
|7
|4
|3
|15
|25
|4. Amasyaspor FK
|14
|6
|2
|6
|23
|24
|5. Smart Holding Çayelispor
|14
|6
|3
|5
|18
|23
|6. Uşakspor
|14
|7
|2
|5
|13
|22
|7. Fatsa Belediyespor
|14
|6
|4
|4
|21
|21
|8. Etimesgut Belediyespor
|14
|6
|4
|4
|18
|21
|9. Onuksports Kelkit Hürriyetspor
|14
|5
|6
|3
|15
|21
|10. Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor
|14
|4
|9
|1
|9
|17
|11. Tire 2021 FK
|14
|4
|6
|4
|16
|16
|12. Nevşehir Belediye Spor
|14
|2
|7
|5
|-13
|13
|13. T. Metal 1963 Spor
|14
|3
|3
|8
|-10
|12
|14. İnegöl Kafkas SK
|14
|3
|3
|8
|-9
|11
|15. Beykoz İshaklıspor
|14
|2
|5
|7
|-10
|8
|16. Adıyaman FK
|14
|1
|3
|10
|-27
|3
Balıkesirspor, önümüzdeki haftalarda da liderliğini sürdürme hedefiyle mücadele edecek.