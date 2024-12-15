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Nesine 3. Lig'de 15. Hafta Sonuçları Belli Oldu

Nesine 3. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları sona erdi. İşte haftanın maç sonuçları ve öne çıkan detaylar.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:14
Nesine 3. Lig'de 15. Hafta Sonuçları Belli Oldu

Nesine 3. Lig'de 15. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 15. hafta maçları sona erdi. Farklı gruplarda gerçekleşen karşılaşmalar sonucunda takımların performansları değerlendirilmeye alındı. İşte ilk grup sonuçları:

1. Grup Sonuçları

  • Anadolu Üniversitesi - Muşspor: 1-1
  • HG Hospital Kahramanmaraşspor - Ergene Velimeşespor: 2-0
  • Silifke Belediyespor - Tokat Belediye Plevnespor: 2-2
  • Belediye Kütahyaspor - Düzce Cam Düzcespor: 4-1
  • Kırşehir Futbol SK - Bornova 1877: 1-3

2. Grup Sonuçları

  • Adıyaman FK - Nevşehir Belediyespor: 2-3
  • T. Metal 1963 Spor - Balıkesirspor: 1-2
  • Uşakspor - Tire 2021: 1-1
  • Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Smart Holding Çayelispor: 0-1
  • Silivrispor - Amasyaspor: 1-0
  • Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Muğlaspor: 1-1

3. Grup Sonuçları

  • Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - 10 Numara Sportif Efeler 09: 0-1
  • Pazarspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
  • Alanya 1221 Futbol SK - Bayburt Özel İdarespor: 3-1
  • Çorluspor 1947 - Osmaniyespor: 5-1

4. Grup Sonuçları

  • Niğde Belediyespor - Denizlispor: 2-0
  • Bursa Nilüfer Futbol SK - Sebat Gençlikspor: 1-2
  • Polatlı 1926 SK - Zonguldakspor: 1-1
  • Solwie Enerji Erciyes 38 FSK - Kırıkkale FK: 0-2
  • Edirnespor - Kolibri Ağrı 1970: 1-2

Takımlar, 15. haftada gösterdikleri performansla ligin son dönemecine girerken, gelecek haftalar için stratejilerini belirlemeye başlayacaklar.

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