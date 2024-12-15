Nesine 3. Lig'de 15. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu Açıklandı
Nesine 3. Lig'de 15. hafta maçları sona erdi. Zirvede Bursaspor, Balıkesirspor, Küçükçekmece Sinopspor ve Orduspor 1967 yer aldı.
Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:27
Abone Ol
Nesine 3. Lig'de 15. Hafta Maçları Tamamlandı
Nesine 3. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Ligdeki heyecan verici mücadeleler sonucunda, grup liderleri netlik kazandı. 1. Grup’ta Bursaspor, 2. Grup’ta Balıkesirspor, 3. Grup’ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup’ta Orduspor 1967 zirvede yer aldı.
Puan Durumu
15. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:
1. Grup
Takım
O
G
B
M
AV
PU
Bursaspor
15
12
3
0
34
39
Düzce Cam Düzcespor
15
8
4
3
21
28
Karşıyaka
15
8
4
3
21
28
2. Grup
Takım
O
G
B
M
AV
PU
Balıkesirspor
15
9
4
2
28
29
Silivrispor
15
8
4
3
26
28
Smart Holding Çayeli Spor
15
7
5
3
19
24
3. Grup
Takım
O
G
B
M
AV
PU
Küçükçekmece Sinop
15
10
2
3
29
29
Orduspor FK
15
10
2
3
28
29
Ayvalık Gücü Belediyespor
15
8
2
5
25
26
4. Grup
Takım
O
G
B
M
AV
PU
Orduspor 1967
15
10
2
3
32
32
Sebat Gençlik Spor
15
10
2
3
24
32
Mardin 1969 Spor
15
9
4
2
27
31
Takımlar, gelecek haftalarda şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Hem oyuncular hem de taraftarlar için bu sezon oldukça heyecanlı geçecek.