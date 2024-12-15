Nesine 3. Lig'de 15. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu Açıklandı

Nesine 3. Lig'de 15. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Ligdeki heyecan verici mücadeleler sonucunda, grup liderleri netlik kazandı. 1. Grup’ta Bursaspor, 2. Grup’ta Balıkesirspor, 3. Grup’ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup’ta Orduspor 1967 zirvede yer aldı.

Puan Durumu

15. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:

1. Grup

Takım O G B M AV PU Bursaspor 15 12 3 0 34 39 Düzce Cam Düzcespor 15 8 4 3 21 28 Karşıyaka 15 8 4 3 21 28

2. Grup

Takım O G B M AV PU Balıkesirspor 15 9 4 2 28 29 Silivrispor 15 8 4 3 26 28 Smart Holding Çayeli Spor 15 7 5 3 19 24

3. Grup

Takım O G B M AV PU Küçükçekmece Sinop 15 10 2 3 29 29 Orduspor FK 15 10 2 3 28 29 Ayvalık Gücü Belediyespor 15 8 2 5 25 26

4. Grup

Takım O G B M AV PU Orduspor 1967 15 10 2 3 32 32 Sebat Gençlik Spor 15 10 2 3 24 32 Mardin 1969 Spor 15 9 4 2 27 31

Takımlar, gelecek haftalarda şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Hem oyuncular hem de taraftarlar için bu sezon oldukça heyecanlı geçecek.