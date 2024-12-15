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Nesine 3. Lig'de 15. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu Açıklandı

Nesine 3. Lig'de 15. hafta maçları sona erdi. Zirvede Bursaspor, Balıkesirspor, Küçükçekmece Sinopspor ve Orduspor 1967 yer aldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:27
Nesine 3. Lig'de 15. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu Açıklandı

Nesine 3. Lig'de 15. Hafta Maçları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 15. hafta karşılaşmaları geride kaldı. Ligdeki heyecan verici mücadeleler sonucunda, grup liderleri netlik kazandı. 1. Grup’ta Bursaspor, 2. Grup’ta Balıkesirspor, 3. Grup’ta Küçükçekmece Sinopspor ve 4. Grup’ta Orduspor 1967 zirvede yer aldı.

Puan Durumu

15. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şu şekilde:

1. Grup

TakımOGBMAVPU
Bursaspor1512303439
Düzce Cam Düzcespor158432128
Karşıyaka158432128

2. Grup

TakımOGBMAVPU
Balıkesirspor159422829
Silivrispor158432628
Smart Holding Çayeli Spor157531924

3. Grup

TakımOGBMAVPU
Küçükçekmece Sinop1510232929
Orduspor FK1510232829
Ayvalık Gücü Belediyespor158252526

4. Grup

TakımOGBMAVPU
Orduspor 19671510233232
Sebat Gençlik Spor1510232432
Mardin 1969 Spor159422731

Takımlar, gelecek haftalarda şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Hem oyuncular hem de taraftarlar için bu sezon oldukça heyecanlı geçecek.

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