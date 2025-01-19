Nesine 3. Lig'de 16. Hafta Müsabakaları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 16. hafta mücadeleleri sona erdi. Gruplarda sonuçlar ve öne çıkan maçlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 16:30
Nesine 3. Lig'de 16. Hafta Müsabakaları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 16. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig’de 16. hafta mücadelesi tamamlandı. Bugün yapılan maçlarla birlikte gruplarda alınan sonuçlar ise dikkat çekti. İşte detaylar:

1. Grup

- Elazığ FK - Artvin Hopaspor: 0-2

- Kemerkent Bulvarspor - Bornova 1877 Sportif Faaliyetler: 2-0

- Kırşehir Futbol - Karşıyaka: 0-4

- Bursaspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0

- Belediye Kütahyaspor - Tokat Belediye Plevnespor: 0-0

- HG Hospital Kahramanmaraşspor - Muşspor: 1-3

- Kuşadasıspor - Anadolu Üniversitesi: 0-2

2. Grup

- Muğlaspor - Yurt Et Amasyaspor: 1-1

- Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Tire 2021 FK: 0-1

- Uşakspor - Etimesgut Belediyespor: 1-1

- Fatsa Belediyespor - Balıkesirspor: 0-3

- T. Metal 1963 - Beykoz İshaklıspor: 2-1

- İnegöl Kafkasspor - Nevşehir Belediyespor: 1-0

- Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Adıyaman FK: 1-1

3. Grup

- Çorluspor 1947 - Bayburt Özel İdarespor: 2-1

- Alanya 1221 - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1

- Çankayaspor - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-0

- Aliağa Futbol - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

- Pazarspor - Küçükçekmece Sinopspor: 1-3

- Viranşehir Belediyespor - 10 Numara Sportif Efeler 09: 1-0

- Karabük İdmanyurdu - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-2

4. Grup

- Kolibri Ağrı 1970 - Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-0

- Büyükçekmece Tepecikspor - Kırıkkale FK: 0-2

- Solwie Enerji Erciyes 38 - Zonguldakspor: 0-1

- Polatlı 1926 - Sebat Gençlikspor: 2-2

- Niğde Belediyespor - Mardin 1969: 0-2

- Edirnespor - Orduspor 1967: 0-4

İLGİLİ HABERLER

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Fenerbahçe İlk Yarıda Berabere Kaldı
2
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Alanyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı
3
Fenerbahçe ve Adana Demirspor Maçında Kadro Değişiklikleri
4
Konyaspor, Kasımpaşa ile 3-3 Berabere Kaldı: Teknik Direktör Uçar Üzgün
5
TOFAŞ, Karşıyaka'yı Deplasmanda Geçti: 93-81
6
6. 5 Ocak Uluslararası Karate Kurtuluş Kupası, Adana'da Tamamlandı
7
Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ING 2025 Kadınlar Federasyon Kupası'nda Şampiyon Oldu

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı