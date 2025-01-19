Nesine 3. Lig'de 16. Hafta Müsabakaları Tamamlandı

Nesine 3. Lig'de 16. Hafta Sonuçları
Nesine 3. Lig’de 16. hafta mücadelesi tamamlandı. Bugün yapılan maçlarla birlikte gruplarda alınan sonuçlar ise dikkat çekti. İşte detaylar:
1. Grup
- Elazığ FK - Artvin Hopaspor: 0-2
- Kemerkent Bulvarspor - Bornova 1877 Sportif Faaliyetler: 2-0
- Kırşehir Futbol - Karşıyaka: 0-4
- Bursaspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0
- Belediye Kütahyaspor - Tokat Belediye Plevnespor: 0-0
- HG Hospital Kahramanmaraşspor - Muşspor: 1-3
- Kuşadasıspor - Anadolu Üniversitesi: 0-2
2. Grup
- Muğlaspor - Yurt Et Amasyaspor: 1-1
- Onuksports Kelkit Hürriyetspor - Tire 2021 FK: 0-1
- Uşakspor - Etimesgut Belediyespor: 1-1
- Fatsa Belediyespor - Balıkesirspor: 0-3
- T. Metal 1963 - Beykoz İshaklıspor: 2-1
- İnegöl Kafkasspor - Nevşehir Belediyespor: 1-0
- Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor - Adıyaman FK: 1-1
3. Grup
- Çorluspor 1947 - Bayburt Özel İdarespor: 2-1
- Alanya 1221 - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-1
- Çankayaspor - 1923 Mustafakemalpaşaspor: 2-0
- Aliağa Futbol - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
- Pazarspor - Küçükçekmece Sinopspor: 1-3
- Viranşehir Belediyespor - 10 Numara Sportif Efeler 09: 1-0
- Karabük İdmanyurdu - Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 1-2
4. Grup
- Kolibri Ağrı 1970 - Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-0
- Büyükçekmece Tepecikspor - Kırıkkale FK: 0-2
- Solwie Enerji Erciyes 38 - Zonguldakspor: 0-1
- Polatlı 1926 - Sebat Gençlikspor: 2-2
- Niğde Belediyespor - Mardin 1969: 0-2
- Edirnespor - Orduspor 1967: 0-4