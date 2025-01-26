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Nesine 3. Lig'de 17. Hafta Heyecanı Geride Kaldı

Nesine 3. Lig'de 17. hafta karşılaşmaları sonuçlandı. İşte tüm gruplardan alınan detaylı sonuçlar.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:24
Nesine 3. Lig'de 17. Hafta Heyecanı Geride Kaldı

Nesine 3. Lig 17. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig'de 17. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Ligdeki dört grupta oynanan maçlar sonucunda takımlar sahadan çeşitli sonuçlarla ayrıldı.

1. Grup Maç Sonuçları

  • Anadolu Üniversitesi - HG Hospital Kahramanmaraşspor: 4-0
  • Muşspor - Silifke Belediyespor: 3-3
  • Ergene Velimeşespor - Belediye Kütahyaspor: 1-3
  • Tokat Belediye Plevnespor - Bursaspor: 1-2
  • Düzce Cam Düzcespor - Kırşehir Futbol: 3-2
  • Artvin Hopaspor - Kuşadasıspor: 2-0

2. Grup Maç Sonuçları

  • Adıyaman FK - İnegöl Kafkasspor: 0-1
  • Nevşehir Belediyespor - T. Metal 1963: 1-1
  • Beykoz İshaklıspor - Fatsa Belediyespor: 0-1
  • Etimesgut Belediyespor - Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-0
  • Tire 2021 FK - Silivrispor: 1-3
  • Yurt Et Amasyaspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-0
  • Smart Holding AŞ Çayelispor - Muğlaspor: 0-3

3. Grup Maç Sonuçları

  • Bayburt Özel İdarespor - 52 Orduspor: 0-1
  • Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Viranşehir Belediyespor: 1-1
  • 10 Numara Sportif Efeler 09 - Pazarspor: 0-1
  • 1923 Mustafakemalpaşaspor - Alanya 1221 Futbol: 1-0
  • Yozgat Belediyesi Bozokspor - Çorluspor 1947: 4-1
  • Osmaniyespor - Karabük İdmanyurdu: 2-2

4. Grup Maç Sonuçları

  • Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor - Edirnespor: 5-0
  • Kırıkkale FK - Kolibri Ağrı 1970: 1-1
  • Orduspor 1967 - Niğde Belediyespor: 4-1
  • Mardin 1969 - İzmir Çoruhlu FK: 4-1
  • Denizlispor - Bursa Nilüferspor: 1-0
  • 7 Eylül Turgutlu 1984 - Polatlı 1926: 5-2
  • Zonguldakspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Bu hafta oynanan karşılaşmalarda takımların performansı dikkat çekerken, gelecek haftanın maçları merakla bekleniyor.

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