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Nesine 3. Lig'de 6. Hafta Sonrası Öne Çıkanlar

Bursaspor ve Zonguldakspor, Nesine 3. Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:10
Nesine 3. Lig'de 6. Hafta Sonrası Öne Çıkanlar

Nesine 3. Lig'de 6. Hafta Analizi

2023 sezonunda, Nesine 3. Lig'in 6. haftası tamamlandı. Bu haftanın ardından 1. Grup'ta Bursaspor, 4. Grup'ta ise Zonguldakspor liderliği ele geçirdi.

1. Grup Puan Durumu

Takım O G B M AV P
Bursaspor65101216
Karşıyaka65111116
Silifke Belediyespor64111213
Belediye Kütahyaspor6402825
Muşspor6303523
Bornova 18776312211
Düzce Cam Düzcespor62131624
HG Hospital Kahramanmaraşspor6303-37

4. Grup Puan Durumu

Takım O G B M AV P
Zonguldakspor65102816
Mardin 19696420914
Orduspor 19676312-1213
Sebat Gençlikspor64111313
AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor6402711
Bursa Nilüfer62131510

Nesine 3. Lig'deki bu gelişmeler, takımlar arasında rekabetin arttığını ve sezonun heyecanını artırdığını gözler önüne seriyor.

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