Nesine 3. Lig'de 7. Hafta Maç Sonuçları

Nesine 3. Lig 7. Hafta Mücadelesi
Nesine 3. Lig'da 7. hafta mücadelesi bugün yapılan maçlarla tamamlandı. Ligdeki durumu etkileyen önemli karşılaşmalar gerçekleşti.
1. Grup Sonuçları
- Tokat Belediye Plevnespor - Bornova 1877: 1-0
- Muşspor - 23 Elazığ FK: 0-0
- HG Hospital Kahramanmaraşspor - Kırşehir Futbol SK: 0-1
- Silifke Belediyespor - Bursaspor: 0-0
- Düzce Cam Düzcespor - Karşıyaka: 1-2
- Anadolu Üniversitesi - Kemerkent Bulvarspor: 0-0
- Ergene Velimeşespor - Artvin Hopaspor: 0-0
- Belediye Kütahyaspor - Kuşadasıspor: 2-1
2. Grup Sonuçları
- Adıyaman FK - Silivrispor: 0-7
- T. Metal 1963 Spor - Uşakspor: 0-3
- Nevşehir Belediyespor - Muğlaspor: 1-0
- Etimesgut Belediyespor - Tire 2021 FK: 1-0
- Beykoz İshaklıspor - Amasyaspor: 1-3
- Balıkesirspor - Smart Holding AŞ Çayelispor: 2-1
3. Grup Sonuçları
- Viranşehir Belediyespor - Alanya 1221 Futbol SK: 0-0
- Pazarspor - Çankaya SK: 2-0
- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - Çorluspor 1947: 1-3
- 1923 Mustafakemalpaşa SK - Yozgat Belediyesi Bozokspor: 2-0
- 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor - 52 Orduspor: 0-1
4. Grup Sonuçları
- Sebat Gençlikspor - Zonguldakspor: 3-1
- Mardin 1969 Spor - Kolibri Ağrı 1970: 2-0
- Niğde Belediyespor - Erciyes 38 Futbol: 2-0
- Bursa Nilüfer Futbol - Edirnespor: 1-0
- 7 Eylül Turgutlu 1984 - Kırıkkale FK: 0-0
- Denizlispor - AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 0-4
- Orduspor 1967 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
- İzmir Çoruhlu FK - Polatlı 1926: 5-3