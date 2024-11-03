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Nesine 3. Lig'de Haftanın Özeti: Puan Durumları

Nesine 3. Lig'de 9. hafta sonuçlarıyla Bursaspor liderliğe yükseldi, diğer gruplarda da liderler değişmedi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 17:19
Nesine 3. Lig'de Haftanın Özeti: Puan Durumları

Nesine 3. Lig'de Liderlik Mücadelesi

Nesine 3. Lig'in 1. Grubu'nda Bursaspor, zirveye yerleşti. Aynı zamanda 2. Grup'ta Silivrispor ve 4. Grup'ta Sebat Gençlikspor, liderliklerini sürdürmeyi başardı.

Gruptaki Takımları ve Puan Durumları

9. hafta maçlarının ardından oluşan puan tabloları şu şekilde belirlendi:

1. Grup Puan Tablosu

  • 1. Bursaspor: 19 puan
  • 2. Karşıyaka: 16 puan
  • 3. Silifke Belediye Spor: 17 puan
  • 4. Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.: 15 puan
  • 5. Düzce Cam Düzcespor: 15 puan
  • 6. Belediye Kütahyaspor: 10 puan
  • 7. HG Hospital Kahramanmaraş Spor: 10 puan
  • 8. Muş Spor Kulübü: 9 puan
  • 9. Artvin Hopaspor: 7 puan
  • 10. Kırşehir Futbol Spor Kulübü: 7 puan
  • 11. Anadolu Üniversitesi: 7 puan
  • 12. Tokat Belediye Plevne Spor: 7 puan
  • 13. Elazığ Futbol Kulübü: 6 puan
  • 14. Kemerkent Bulvarspor: 6 puan
  • 15. Ergene Velimeşe Spor: 6 puan
  • 16. Kuşadasıspor: 2 puan

2. Grup Puan Tablosu

  • 1. Silivrispor: 26 puan
  • 2. Muğlaspor Kulübü: 25 puan
  • 3. Balıkesirspor: 18 puan
  • 4. Uşak Spor A.Ş.: 18 puan
  • 5. Fatsa Belediyespor: 15 puan
  • 6. Onuksports Kelkit Hürriyet Spor Kulübü: 14 puan
  • 7. Amasyaspor Futbol Kulübü: 13 puan
  • 8. Etimesgut Belediyespor: 13 puan
  • 9. Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor: 11 puan
  • 10. Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor: 10 puan
  • 11. T.Metal 1963 Spor: 7 puan
  • 12. Nevşehir Belediye Spor: 7 puan
  • 13. İnegöl Kafkas Spor Kulübü: 6 puan
  • 14. Tire 2021 Futbol Kulübü: 6 puan
  • 15. Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.: 5 puan
  • 16. Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş.: 3 puan

4. Grup Puan Tablosu

  • 1. Sebat Gençlik Spor: 27 puan
  • 2. Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.: 26 puan
  • 3. Mardin 1969 Spor: 30 puan
  • 4. Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklal Spor: 26 puan
  • 5. Orduspor 1967 A.Ş.: 29 puan
  • 6. Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü: 27 puan
  • 7. Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü: 10 puan
  • 8. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü: 9 puan
  • 9. Kırıkkale FK Spor Kulübü: 10 puan
  • 10. İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.: 15 puan
  • 11. Polatlı 1926 Spor Kulübü: 24 puan
  • 12. Niğde Belediyesi Spor: 22 puan
  • 13. Edirnespor: 15 puan
  • 14. Denizlispor: 17 puan
  • 15. Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş.: 20 puan
  • 16. 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar A.Ş.: 20 puan

Bu haftada, takımların performansı ve liderlik mücadelesi dikkat çekmektedir. Gözler, önümüzdeki haftalarda yapılacak maçlarda olacak.

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